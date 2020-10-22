Спецслужбы провели учения в Алматы и Алматинской области

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Спецслужбы провели оперативно-тактические учения «Спрут-2020» в Алматы и Алматинской области, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана.

«22 октября 2020 года на территории Алматы и Алматинской области подразделениями комитета национальной безопасности проведено комплексное оперативно-тактическое учение «Спрут-2020». Целью учения было повышение эффективности взаимодействия подразделений КНБ РК в ходе совместных тактических действий при возможном проведении антитеррористических мероприятий и локализации чрезвычайных ситуаций, в том числе при массовом незаконном переходе государственной границы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, комплексное оперативно-тактическое учение «Спрут-2020» стало очередным шагом в сплочении усилий подразделений Комитета национальной безопасности в деле активного противоборства с опасностью, исходящей от международного терроризма и иных проявлений экстремизма.

«Также в ходе мероприятия отработана выработка единого подхода к оценкам обстановки и эффективной системы мер, нацеленной на ликвидацию носителей и источников террористических угроз. По итогам учений поставленные задачи подразделениями успешно выполнены и руководством комитета национальной безопасности дана высокая оценка», — резюмируется в сообщении.