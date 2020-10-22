Законы неработоспособны без прогнозов последствий законотворчества – сенатор РК

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отсутствие прогнозов последствий введения новых законов делает их неработоспособными, считает депутат сената Канатбек Сафинов.

«Депутаты парламента неоднократно обращали внимание на, то чтобы вместе с законом должны быть представляться и прогнозы возможных экономических социальных, юридических, экологических других последствий действия закона. Вот на примере сегодняшнего закона мы видим, что отсутствие прогноза правых последствий 11 лет тому назад привели к тому что мы вынуждены сейчас вернуть ширину водоохраной полосы с 30 м до 20 м как раньше это было. Нормы закона не были реализованы по причине отсутствия запланированных бюджетных средств на принудительное возмездное выселение из построенных зданий. Возвращая сегодня все на прежние места, мы опять четких расчетов, прогнозов не получаем», — сказал Сафинов в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов, водоохранных полос и перевозки грузов железнодорожным транспортом» в четверг.

При этом он отметил, что непонятна и сама логика установки ширины водоохранных зон.

«В принципе непонятна сама логика разработчиков законопроекта, установивших зависимость ширины водоохранной полосы от статуса населенного пункта — города республиканского значения, а не от физико-географических гидро-ландшафтных и иных естественных условий прибрежной зоны», — добавил он.

Сафинов предложил, чтобы разработчики представляли в парламент не только законопроекты, но и прогнозы их последствий.