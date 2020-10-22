Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Увеличить количество казахских кюев в радиоэфире потребовал сенатор Нурторе Жусип.

«По поручению первого президента Казахстана была разработана программа «Культурное наследие». Там были собраны тысячи казахских песен и тысячи казахских кюев и на этом все закончилось. Почему не слышно в эфире этих тысяч казахских песен и тысяч казахских кюев? Наш эфир – это казахстанский эфир – в нем частоту предоставляет государство. Различные радиоканалы, работающие в Казахстане, получают эфирную частоту через конкурс. Почему мы не можем требовать от государства широкого освещения культурного наследия? Почему нельзя к этому обязать наших радиовещателей? В казахстанском эфире должны громко звучать казахские песни и кюи и только тогда духовная модернизация в Казахстане приобретает особый характер»,- сказал Жусип на заседании сената в четверг.

Он выразил надежду, что «в ближайшее время это требование будет учтено».