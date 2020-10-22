Сигналом тревоги считает Токаев экологическую ситуацию в Казахстане

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Сигналом тревоги считает президент Касым-Жомарт Токаев экологическую ситуацию в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Другой важный момент, на который я хочу обратить внимание – это экологическая культура в нашем обществе. В течение этого года мы были свидетелями резонансных фактов варварского – иначе не скажешь – отношения людей к окружающей среде и животным. Неслучайно в мировом экологическом антирейтинге Казахстан, к сожалению, занимает лидирующие позиции. В нашей стране нет ни одного региона, не имеющего экологических проблем. Считаю, что сложившаяся ситуация – это сигнал тревоги, призывающий нас к самым решительным действиям», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия.

По словам главы государства, предстоит провести полномасштабную экологическую ревизию, чтобы сформировать в обществе новую экологическую культуру.

«Вместе с тем, нужно активно развивать экологический туризм, в том числе и на особо охраняемых территориях. Следует внедрить постоянную практику обсуждения с общественностью мастер-планов развития государственных национальных природных парков», — поручил президент.

Он отметил, что большую роль в реализации прогрессивной экологической повестки играют волонтеры.

«Мы видим, какой серьезный импульс развитию добровольческого движения в Казахстане дал текущий год, объявленный мной Годом волонтера. Волонтерство для многих стало образом жизни, дало возможность реально помочь нуждающимся. Хочу сказать, что работа в этом направлении ни в коем случае не должна завершиться этим годом. Ставлю задачу продолжить реализацию волонтерских проектов и всесторонне вовлекать добровольцев в решение различных экологических вопросов», — поручил Токаев.