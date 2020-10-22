Токаев: Международные рейтинги уже не впечатляют граждан и не влияют на их самочувствие

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Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Международные рейтинги Казахстана уже не производят впечатления на граждан, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далекой перспективе, а уже в ближайшее время. Надо понимать, что международные рейтинги при всей их важности уже не производят впечатления на граждан и не оказывают эффекта на их социальное самочувствие», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

По его словам, системное планирование невозможно без объективной диагностики.

«В этих целях в ведение нового агентства были переданы функции по учету и статистике. Показательно, что этот вопрос ранее обсуждался на площадке НСОД. Логика масштабной перестройки системы государственного планирования продиктовала и решение о переходе к лаконичным и понятным всем людям национальным проектам, которые ориентированы на конкретные результаты», — подчеркнул Токаев.

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