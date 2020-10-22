Алматинка, «ювеналка», локдаун. Мнение граждан опять не учли 22.10.2020 12:00 Евгения САЗОНОВА Общество 128 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 15 Похожие материалы: Алматинка нашла на месте «нового аэропорта» Туркестана стройплощадку Льготная ипотека недоступна для уязвимых категорий граждан – сенатор «Казахи опять завидуют киргизам» Проверки МСБ проводятся по требованию прокуратуры или по заявлениям граждан – МЧС РК Проект реабилитации 914 тыс. граждан с проблемными займами рассматривают в АП РК