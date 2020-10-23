Аграриям нужны долгосрочные кредиты на 10-15 лет под 1-2% — ассоциация фермеров РК

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Аграриям нужны долгосрочные кредиты на 10-15 лет под 1-2%, заявил председатель ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев.

«Аграриям нужны долгосрочные кредиты на 10-15 лет под низкие процентные ставки, не превышающие 1-2%», — сказал в пятницу Дайрабаев на парламентских слушаниях по состоянию развития сел и перспективах их развития.

По его словам, для финансирования сельскохозяйственного производства нужно улучшать систему субсидий.

«Фермеры платят большие деньги, чтобы воспользоваться системой «Qoldau». Эта система предназначена для поддержки крестьян, и непонятно, почему они должны зарабатывать деньги за счет крестьян. Считаю, что если АО «Информационно-учетный центр» на 100% принадлежит государству, то его деятельность должна быть бесплатной», — сказал глава ассоциации фермеров.

В Казахстане, по его данным, около 230 тыс. разных сельхозструктур. Большинство – небольшие фермерские хозяйства, которые обеспечивают 85% продукции страны.

В настоящее время сельчане живут не очень богато. Без развития дорог фермеры и потребители пострадают без продажи продукции.

«Для решения дорожной проблемы необходимо принять срочные меры. Нужно даже принять целевую госпрограмму «Ауыл жолдары» и за три-пять лет охватить сельскую местность дорогами», — сказал Дайрабаев.

Деревни, по его словам, выглядят как после войны. Особенно это заметно в северных регионах и Актюбинской области.

В Казахстане, по его данным, забыта подготовка агрономов, ветеринаров, механизаторов по сельхозспециальностям. Необходимо восстановить работу бывших ПТУ, для детей фермеров — ввести спецльготы в университетах и других учебных заведениях.

При необходимости дома, построенные для привлечения молодежи в село, должны быть предоставлены бесплатно, отметил Дайрабаев.