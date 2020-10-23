НПП: Средний доход семьи в селах РК – Т81,8 тыс., при кредитах в Т900 тыс. на семью

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Средний доход семьи в селе чуть меньше Т82 тыс., при кредитах в Т900 тыс. на семью, сообщил председатель национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«Средний доход семьи составляет порядка Т81,8 тыс., что приходится на 1 члена семьи Т23,1 тыс. При этом, кредитная нагрузка в среднем на одну семью составляет Т900 тыс.», — сказал Мырзахметов в ходе парламентских слушаний в пятницу.

Он отметил, что «проведенный скрининг путем опроса 2 млн. домохозяйств показал, что доходы имеют 42,6% опрошенных».

«Только за 2019 год отрицательное сальдо (численности населения в сельской местности КазТАГ) составило 73 тыс. человек, что сопоставимо с населением двух-трех районов Казахстана. В основном наблюдается тенденция оттока молодого населения в города, что сказывается на обеспеченности кадрами и перспективах развития села. Все это связано с низкими доходами населения, безработицей, к примеру, средняя заработная плата одного работника в сельской местности составляет Т127 тыс., что является самой низкой по сравнению с другими видами деятельности. Но в реальности заработные платы на селе составляют намного ниже», — сообщил Мырзахметов.