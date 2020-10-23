Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 260 школ закрылись за последние пять лет в селах Казахстана, сообщил председатель национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«В настоящее время в сельской местности проживает 41% населения страны. При этом ежегодно наблюдается сокращение сел за счет упразднения или присоединения их в административно- территориальный состав другого населенного пункта. Так за последние пять лет количество сел уменьшилось на 393 единицы и составило 6322 села. Систематически было сокращено количество общеобразовательных школ в сельской местности на 261 единицу или на 5%», — сказал Мырзахметов в ходе парламентских слушаний в пятницу.

Аналогично, по его словам, были упразднены медпункты.

«Понятно, что все это необходимо для эффективности расходования бюджетных средств, но при отсутствии возможности получения необходимых социальных услуг жители сел вынуждены еще больше выезжать из сельской местности, тем самым увеличивая урбанизацию по геометрической пропорции», — подчеркнул глава НПП.

Он отметил, что в настоящее время потребность в объектах образования и здравоохранения в сельской местности составляет 34,9 тыс. единиц.

«Что касается инфраструктуры, необходимой для нормального жизнеобеспечения населения, опрос показал следующую потребность населения: в объектах образования и здравоохранения – 34,9 тыс. единиц; в объектах производства и инфраструктуры – 26,3 тыс. единиц; в объектах торговли и развлечений – 22,9 тыс. единиц; в объектах услуг населению – 17,8 тыс. единиц», — добавил Мырзахметов.