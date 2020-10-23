Разница в уровне экономического развития регионов Казахстана будет увеличиваться – НПП

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Разница в уровне экономического развития регионов Казахстана будет увеличиваться, считает председатель национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«За истекшие годы в Казахстане применялись множество мер, направленные на выравнивание уровней социально-экономического развития регионов. анализ социально-экономического состояния регионов показывает, что в региональном развитии все еще сохраняются значительные диспропорции в развитии. Более того, при существующей тенденции высока вероятность дальнейшей поляризации регионов. Так к примеру, удельный вес экономики Алматы (Т12,3 трлн), в 11 раз больше веса экономики Северо-Казахстанской области (Т1,1 трлн), а валовый продукт на душу населения выше в 3,2 раза», — сказал Мырзахметов в ходе парламентских слушаний в пятницу.

При этом он отметил, что на выравнивание уровня экономического развития регионов с 2004 года было потрачено Т2 трлн.

«Так, осуществлялась реализация программы развития сельских территорий на 2004 – 2010 годы, развития малых городов на 2004 – 2006 годы, Стратегии территориального развития страны до 2015 года, «Развитие регионов», «Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы», «Модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011– 2020 годы», «Ақбұлақ на 2011– 2020 годы», «Доступное жилье 2020». Программы были нацелены на развитие социально-инженерной инфраструктуры. На эти программы было израсходовано порядка Т2 трлн», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что бюджетное планирование не отвечает реальным потребностям регионов.

«Например, бюджет Акмолинской области составляет порядка Т400 млрд, которое распределяется на социальное развитие 67%, на инфраструктурное развитие — 10%, на прочие расходы – 10%, а на экономическое развитие только 13%. Считаем, что уровень затрат на экономическое развитие в размере 13% или Т51,1 млрд это низкий показатель. Затраты на социальное развитие и инфраструктуру несут совокупно недостаточный мультипликативный эффект на развитие региона, вложенный тенге на социальное обеспечение не генерирует рост отраслей. Поэтому, считаем, что формирование бюджета и региональных программ развития должна разрабатываться на основании анализа реальной потребности и перспективы развития каждого населенного пункта», — отметил Мырзахметов.