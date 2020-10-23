Разница в уровне экономического развития регионов Казахстана будет увеличиваться – НПП

Новости 77 0

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Разница в уровне экономического развития регионов Казахстана будет увеличиваться, считает председатель национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«За истекшие годы в Казахстане применялись множество мер, направленные на выравнивание уровней социально-экономического развития регионов. анализ социально-экономического состояния регионов показывает, что в региональном развитии все еще сохраняются значительные диспропорции в развитии. Более того, при существующей тенденции высока вероятность дальнейшей поляризации регионов. Так к примеру, удельный вес экономики Алматы (Т12,3 трлн), в 11 раз больше веса экономики Северо-Казахстанской области (Т1,1 трлн), а валовый продукт на душу населения выше в 3,2 раза», — сказал Мырзахметов в ходе парламентских слушаний в пятницу.

При этом он отметил, что на выравнивание уровня экономического развития регионов с 2004 года было потрачено Т2 трлн.

«Так, осуществлялась реализация программы развития сельских территорий на 2004 – 2010 годы, развития малых городов на 2004 – 2006 годы, Стратегии территориального развития страны до 2015 года, «Развитие регионов», «Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы», «Модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011– 2020 годы», «Ақбұлақ на 2011– 2020 годы», «Доступное жилье 2020». Программы были нацелены на развитие социально-инженерной инфраструктуры. На эти программы было израсходовано порядка Т2 трлн», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что бюджетное планирование не отвечает реальным потребностям регионов.

Реформы второй свежести Реформы второй свежести
470

«Например, бюджет Акмолинской области составляет порядка Т400 млрд, которое распределяется на социальное развитие 67%, на инфраструктурное развитие — 10%, на прочие расходы – 10%, а на экономическое развитие только 13%. Считаем, что уровень затрат на экономическое развитие в размере 13% или Т51,1 млрд это низкий показатель. Затраты на социальное развитие и инфраструктуру несут совокупно недостаточный мультипликативный эффект на развитие региона, вложенный тенге на социальное обеспечение не генерирует рост отраслей. Поэтому, считаем, что формирование бюджета и региональных программ развития должна разрабатываться на основании анализа реальной потребности и перспективы развития каждого населенного пункта», — отметил Мырзахметов.

Похожие материалы:

  1. Почти до Т26 трлн – вдвое увеличится долг правительства Казахстана за пять лет
  2. Примерно на 2% в 2020 году сократится экономика Казахстана — S&P
  3. Токаев: У наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности
  4. Властям Казахстана предложили сконцентрироваться на шести акцентах для развития экономики
  5. Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне – Смаилов