Борец с браконьерами сам попался на браконьерстве в Алматинской области

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Талдыкорган. 23 октября. КазТАГ – Борец с браконьерами сам попался на браконьерстве в Алматинской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«21 октября около 22.00 в горах Шоладир Карасайского района природоохранные полицейские совместно с представителями общественности задержали жителя города Каскелен, который при помощи двух охотничьих собак и специального браконьерского приспособления в форме узких вил с боковыми зацепами, охотился на барсуков», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в автомобиле «Нива» у задержанного обнаружены два убитых барсука, две собаки со следами крови и укусов на мордах, а также браконьерские вилы.

«Задержанный оказался лесником Алматинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, и по роду службы сам обязан бороться с браконьерством», — уточнили полицейские.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 (незаконная охота) УК РК.

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