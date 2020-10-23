Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Дождь, снег и гололед ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед. Лишь на юго-западе страны под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег. Ночью и утром гололед. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью -3-5.

В Алматы облачно, днем дождь. Ветер западный 2-7, порывы 12 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +3+5.

В Восточно-Казахстанской области снег и дождь, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +6+11, ночью 0+5.

В Акмолинской области области снегом, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Актюбинской области днем без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2-7.

В Атырауской области днем без осадков, ночью небольшой дождь и снег. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Жамбылской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области дождь со снегом, гололед. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью 0-5.

В Туркестанской области днем дождь, ночью дождь со снегом и заморозки +2, ветер 17-22 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Кызылординской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, ночью заморозки +3. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Костанайской области днем без осадков, ночью небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -1-6.

В Карагандинской области дождь со снегом, низовая метель, гололед, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8 (на юге +11+16), ночью -1-6 (на юге +3).

В Алматинской области дождь со снегом, усиление ветра 17-22 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +3+8.

В Мангистауской области без осадков. Днем +11+16, ночью +3+8.

В Павлодарской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -1-6.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.