Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1900,95.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 15,9.

Стоимость унции золота в евро составила 1608,39 (-10,58), а в британских фунтах – 1451,76 (-11,95).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.