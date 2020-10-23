Уровень сельской бедности в Казахстане приближается к пороговым значениям

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Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Уровень сельской бедности в Казахстане приближается к пороговым уровням, установленным Целями устойчивого развития (ЦУР), сообщила старший эксперт по аграрной политике бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям и партнерству в РК Лилия Мусина.

«Количество сельчан, не обеспеченных среднедушевым доходом, по нашим грубым подсчетам достигло 3,6 млн человек или 46% от общей численности сельского населения. Растет уровень сельской бедности: в 2018 году она достигла 6,7% и приближается к 10% пороговому значению, установленному ЦУРами для сельских поселений», — сказала Мусина в ходе парламентских слушаний в пятницу.

Она отметила, что целей программ развития агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана невозможно достичь без улучшения условий жизни на селе.

«Цели многочисленных программ развития АПК без взаимосвязи с качеством жизни на селе также недостижимы: нельзя всерьез говорить о росте производительности, применении новейших агротехнологий, в целом, о росте эффективности сектора, при неудовлетворительном состоянии условий жизнеобеспечения – главного ресурса развития человеческого потенциала отрасли», — отметила она.

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