Нецелесообразным считает кабмин разработку нацпрограммы по питанию для всех казахстанцев

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Нецелесообразным считают в правительстве разработку национальной программы «Доступное и качественное питание для всех казахстанцев», передает корреспондент агентства.

«Полагаем что в настоящее время отсутствует целесообразность разработки отдельной национальной программы», — сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

В ответе на запрос он заверил, что «в настоящее время ведется работа по обеспечению физической доступности продуктов питания и насыщению внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами».

«Принимаются меры по увеличению объема производства сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности, что в конечном итоге должно привести к снижению цен на продовольствие. При этом следует отметить, что на рост цен продовольственных товаров влияют многие факторы, не зависящие от объемов производства. Среди них наличие на продовольственном рынке большого количества неэффективных посредников, отсутствие налаженных каналов сбыта, неразвитая логистическая цепочка, большое количество посредников и дистрибьюторов с разными торговыми наценками и иные причины», — отметил руководитель кабмина.

В этой связи, по его словам, в целях стимулирования отечественных сельхозтоваропроизводителей и насыщения внутреннего рынка продукцией отечественного производства в 2020 году запущен пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка» в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

«Также проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы путем создания сети оптово-распределительных центров (ОРЦ). Основными целями создания сети ОРЦ являются обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей, особенно мелких и средних фермеров к инфраструктуре закупа, хранения, переработки для снижения сбытовых, расфасовочных, транспортных, логистических и торговых издержек за счет прямых связей резидентов и клиентов сети ОРЦ», — добавил премьер.

Вместе с тем, по его словам, в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы «оказываются меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и производителям продуктов питания путем субсидирования и льготного кредитования, что позволило достичь положительных результатов».

«Кроме того, в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания регионами формируются региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров и предоставляются займы субъектам предпринимательства с установлением для них встречных обязательств по реализации товаров по фиксированным сниженным ценам («оборотная схема»)», — сообщил глава правительства.

В целях оказания неотложной и эффективной поддержки социально уязвимым слоям населения, как уточнил премьер, проводится работа по разработке проекта «цифровой социальный кошелек» для начисления социальных выплат.

«Ведется работа по разработке национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года, который предусматривает насыщение внутреннего рынка продуктами питания и меры, направленные на стимулирование отечественных сельхозтоваропроизводителей», — сообщил Мамин, перечисляя причины нецелесообразности, по мнению кабмина, разработки нацпрограммы «Доступное и качественное питание для всех казахстанцев».

Напомним, 23 сентября фракция народных коммунистов назвала необходимым в рамках проекта по развитию агропромышленного комплекса разработать национальную программу «Доступное и качественное питание для всех казахстанцев», где следует, в частности, по мнению депутатов, «предусмотреть оказание помощи гражданам посредством выпуска специальных купонов или платежных карт для приобретения казахстанских продуктов». Как отметили мажилисмены, это позволит улучшить питание населения и поддерживать отечественных производителей. При этом, добавили парламентарии, средства будут поступать конкретным производителем и переработчиком на основе свободного конкурентного выбора потребителей, а не идти в кулуарном порядке через сомнительные схемы и многочисленных посредников, которые субсидируют, в конечном итоге, финансовые институты и крупные торговые сети.