Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Пресс-служба Верховного суда посоветовала журналистам «не умничать», рассказала журналист Молдир Абдуалиева.

«Завершился съезд судей с участием главы государства. Организаторы, к сожалению, не сумели оперативно предоставить видео с мероприятия для того, чтобы мы также оперативно могли выдать материал в эфире. На вопрос, почему этот момент не продуман, пресс-секретарь Верховного Суда Айдос Садуақасов заявил: «Ақыл айтпаңызшы маған» (Не умничайте). Даже не знаю, что является показателем непрофессионализма. Непредусмотрительность в организационных моментах или подобные ответы. И потом ведь обижаются на критику в соцсетях», — рассказала Абдуалиева на своей странице в Facebook в пятницу.

Между тем, известный адвокат Ерлан Газымжанов выразил обеспокоенность тем, что суды могут превратиться в «тихую карательную машину обвинения».

«Послушал выступление судьи из Северо-Казахстанской области Курыновой Т. на съезде казахстанских судей. Я так понял, что она считает, что СМИ оказывают давление на суд и поэтому просила президента РК разрешить выступать по судебным делам в СМИ только прокурору. Судьи действительно хотят превратить суд в тихую карательную машину обвинения», — отметил Газымжанов.