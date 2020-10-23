Памятники Абаю и аль-Фараби установили в Туркестане

Туркестан. 23 октября. КазТАГ – Памятники Абаю Кунанбаеву и Абу Наср аль-Фараби установили в Туркестане, сообщает пресс-служба акима региона.

«В честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева и 1150-летия известного во всем мире ученого, мыслителя Абу Насра аль-Фараби в Туркестане установили памятники. В торжественной церемонии открытия приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, памятник Абаю установлен перед зданием городского Дворца школьников. На голове тюбетейка, на плече халат, Абай, сжимая в руке книгу, в глубоком раздумье шагает вперед.

«Автором обоих памятников, созданных на средства спонсоров, является скульптор Гульфия Мельдеш. Скульптуры великих личностей выполнены в монументальном стиле. После делегация во главе с госсекретарем РК посетила «Дворец школьников», а далее приняла участие в церемонии открытия памятника Абу Насру аль-Фараби — величайшему «второму учителю» мира. Монумент установлен перед зданием областного драматического театра», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что скульптура высота скульптуры одного из крупнейших представителей восточной философии и науки аль-Фараби, изготовленной из бронзы, составляет 3,5 м.