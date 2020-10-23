Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Сроки выдачи прав на землю хотят сократить с одного года до 20 дней в РК, сообщает пресс-служба правительства.

«Глава государства поручил проанализировать результаты работы по цифровизации в режиме чрезвычайного положения и пересмотреть «Цифровой Казахстан» с перераспределением выделенных средств. В рамках решения поставленной задачи государственными органами, неправительственными организациями, специалистами ИКТ-сферы и представителями бизнес-сообщества выработаны 10 приоритетных направлений обновленного проекта «Цифрового Казахстана» (ранее было 5)», — говорится в сообщении, опубликованном после заседания комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации с участием премьер-министра Аскара Мамина в пятницу.

Как уточняется, направления включают цифровизацию сферы социальных отношений, создание технологической платформы «Индустрия 4.0» для энергетики и промышленности, технологических платформ AgriTech и Govtech, обеспечение качественной ИКТ инфраструктурой и информационной безопасностью, реализацию технологической платформы «Smart city», цифровые инструменты для повышения уровня безопасности граждан, «FinTech» и электронную торговлю, развитие искусственного интеллекта и создание инновационной̆ экосистемы.

«Особое внимание в обновленной редакции госпрограммы уделено проектам по улучшению работы госорганов, систем здравоохранения и образования, расширению возможности FinTech сектора, разработке системы умных городов, развитию ИКТ-инфраструктуры.

В рамках цифровизации деятельности полиции предусмотрено создание Единой информационно-аналитической системы и модернизация Ситуационного центра МВД, интеграция различных каналов приема обращений граждан, «ковровое» покрытие системой системой видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы, реализация проекта «Цифровой полицейский», создание Комплексной системы безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы и реализация других мер», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в рамках создания национальной базы данных о земельном фонде и объектах недвижимости проводится работа по формированию информационной системы «Единого государственного кадастра недвижимости», разработке Национальной инфраструктуры пространственных данных и цифровых сельскохозяйственных карт.

Также сообщается, что по итогам цифровизации земельных ресурсов будет создана цифровая карта открытого пользования на всю территорию РК, электронное оказание услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, сокращение сроков предоставления прав на земельные участки с одного года до 20 дней, исключение госакта, землеустроительного проекта, а также земельной комиссии.

«В целом, в рамках актуализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» дополнительно к текущим 125 мероприятиям выработаны новые 145 мероприятий, 3 индикатора и 41 показатель. Таким образом, обновленная версия госпрограммы предусматривает 15 индикаторов, 67 показателей и 270 мероприятий. В результате реализации госпрограммы к 2025 году планируется перевести в онлайн-формат 100% государственных услуг, довести объем инвестиций в сферу цифровизации до Т500 млрд, объем экспорта ИТ и электронной промышленности – до Т200 млрд, способствовать созданию свыше 1 тыс. новых инновационных компаний и подготовке 100 тыс. ИТ-специалистов. Премьер-Министр поручил внести проект обновленной редакции госпрограммы «Цифровой Казахстан» для рассмотрения на заседании правительства», — резюмируется в сообщении.