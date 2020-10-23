Сулейменов о Нагорном Карабахе: Азербайджан освобождает свою территорию

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Известный казахский поэт, писатель, общественный и политический деятель Олжас Сулейменов прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает корреспондент агентства.

«Недавно московский корреспондент задавал мне вопрос, и начал его: «Вы, конечно, болеете за Азербайджан…». Я ему сказал: «Азербайджан — не футбольная команда, за которую болеют. Для меня Азербайджан — родная страна, дорогой народ. Поэтому, если я болею, то по-настоящему болею за эту Республику, за этот замечательный народ, за Баку, где я провел замечательные дни… Не только в Баку, но и Шуше, Гяндже, Физули… Всюду я бывал в Советское время, когда по этим дорогам, городам можно было пройти, проехать, заехать туда…И то, что сейчас происходит для меня не новость. Уже 30 лет мы все болеем той самой болезнью, которая случилась в конце 80-х — начале 90-х годов. Все те годы я бывал там, приезжал во время событий «Черного января 1990 года», — заявил Сулейменов на выступлении с обращением в эфире AzTV.

Он отметил, что обстрел ракетами Гянджу это запрещенный прием. Оговоренный в международном праве.

«То, что происходит сейчас, показывает бессилие той Минской группы, куда вошли очень авторитетные государства, но за 30 лет, к сожалению, ничего не сделали. Поэтому Азербайджан сам вынужден освобождать свою территорию. Конечно, я очень переживал, когда услышал, что в Гянджу попали ракетой. Это вообще запрещенный прием, это провокация, настоящая провокация. Нельзя города обстреливать ракетами. Это оговорено в международном праве. Но здесь Армения нарушила это правило, распоряжение на обстрел ракетами делает высшее лицо государства, наверняка это распоряжение президента Армении. Это очень обижает, огорчает и оскорбляет всех нас», — отметил общественный деятель.

Также Сулейменов признался в любви к азербайджанскому народу.

«Я радуюсь, что все-таки какие-то районы начинают освобождаться. Я услышал, что Физули освободили. Замечательный города когда-то был, не знаю в каком он сейчас состоянии. Я надеюсь, что все семь районов, захваченных 30 лет назад, будут освобождены. И надеюсь, что Минская группа все-таки присоединит свой голос одобрения тем успехам Азербайджана, который свою Родину пытается освободить и освободит, безусловно, своими руками. Желаю успеха родному Азербайджану и желаю мира на той земле. Я хочу признаться в своей любви к азербайджанскому народу, Азербайджану и пожелать мира, добра и светлых дней этой земле и этой Республике!» — сказал он.