Почти Т500 млрд предусмотрено на 2020 год на развитие сел Казахстана

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Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. На развитие сел Казахстана в 2020 году предусмотрено почти Т500 млрд, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Государство уделяет приоритетное внимание развитию сельских территорий. На эти цели в текущем году предусмотрено почти Т500 млрд», — сказал Даленов в пятницу на парламентских слушаниях по состоянию развития сел и перспективах их развития.

По его словам, финансирование государственной програмы «Ауыл – Ел бесігі» в размере Т84,2 млрд полностью направлено на развитие сел.

Также, на поддержку сельского предпринимательства по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Еңбек» направлены 32% средств – Т80,8 млрд, агропромышленного комплекса – 30% или Т61,3 млрд, на решение вопросов питьевой воды и подведение инфраструктуры по программе «Нұрлы жер» – 24% или Т82,1 млрд, на развитие местных дорог по программе «Нұрлы жол» – 22% или Т82,1 млрд, строительство и ремонт социальных объектов (школ, детсадов, объектов культуры и спорта) – 13% или Т58,1 млрд.

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