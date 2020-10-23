Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Очередной циклон из районов Финляндии с большими запасами влаги будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки, преимущественно дождь со снегом, в отдельных районах сильные. Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северной половине страны – с низовыми метелями», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 24-26 октября.

Также циклон принесет небольшое повышение температуры воздуха.