Сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Казахстана

Новости 130 0

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Очередной циклон из районов Финляндии с большими запасами влаги будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки, преимущественно дождь со снегом, в отдельных районах сильные. Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северной половине страны – с низовыми метелями», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 24-26 октября.

Также циклон принесет небольшое повышение температуры воздуха.

Похожие материалы:

  1. Резкое изменение погоды ожидается 3-6 октября в ряде регионов РК, возможны снег и метель
  2. Снег ожидается в ближайшие трое суток на севере Казахстана
  3. Дождь и снег ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана
  4. Дожди ожидаются в среду в ряде областей Казахстана
  5. Дождь и снег ожидаются в пятницу в ряде областей Казахстана