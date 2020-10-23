«О чем говорил Токаев на четвертом заседании Нацсовета общественного доверия». «Пять причин, почему в Казахстане не повторятся кыргызские события». «Радикальная оппозиция умерла в Казахстане». «Быть или не быть этому правительству?»

Сетевой Казахстан 23 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «О чем говорил Токаев на четвертом заседании Нацсовета общественного доверия» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия. В своем выступлении Глава государства отметил, что Национальный совет стал эффективной институциональной структурой, способной установить конструктивный диалог между властью и обществом, а его члены вносят вклад в выработку и реализацию важных для нашей страны решений. В выступлении была отмечена важность дальнейшей политической модернизации страны, включая введение выборности сельских акимов, совершенствование механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и местные представительные органы.

IA — CENTR . RU . Нурлан АДИЛХАНУЛЫ — «Пять причин, почему в Казахстане не повторятся кыргызские события» — В геополитическом плане Кыргызстан, имея своеобразный защитный буфер в лице Казахстана, может позволить себе экспериментировать с изменениями в политической конфигурации своих властных элит, не оглядываясь на соседей. Казахстан, в свою очередь, вынужден выстраивать свою многовекторную политику в рамках существующих геополитических реалий, поставив во главу угла принцип – стабильность любой ценой. Власти республики неоднократно заявляли, что готовы пойти на крайние меры, вплоть до жёстких и силовых, ради сохранения мира и спокойствия в обществе. Так как даже небольшие внутренние потрясения могут отразиться на политическом самочувствии всех казахстанцев и отношении стратегических партнеров и, что немаловажно – иностранных инвесторов республики.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Радикальная оппозиция умерла в Казахстане – политологи о предстоящих выборах в мажилис» — Данияр АШИМБАЕВ — Радикальная оппозиция как таковая в Казахстане, по сути, умерла. Новых проектов не было заявлено, реальных проектов, кроме каких-то саморекламных акций. Поэтому говорить о том, что будет еще новая оппозиция, на мой взгляд, представляется достаточно сложным. ОСДП считает себя единственной оппозицией, но данная партия практически развалилась, ее участие в нынешней кампании до сих пор остается под вопросом. На мой взгляд, с ролью оппозиции, системной, вполне справляются партии «Ак жол» и КНПК. Говорить об остальных очень сложно, поскольку о партиях «Ауыл», «Бірлік», ОСДП, а также о многочисленных партийных проектах, мягко говоря, ничего не слышно. Активность данных партий практически свелась к нулю, рассуждать всерьез о какой-то их стратегии или программе, на мой взгляд, достаточно несерьезно пока.

AZATTYQ . ORG . ««Это будут мертвые выборы». Размышления активистов и экспертов» — «Выборами без выбора» называют грядущую электоральную кампанию гражданские активисты. Эксперты считают, что назначенные на январь выборы в мажилис и маслихаты пройдут на фоне критического снижения доверия к власти.

«20 месяцев без зарплаты. Почему энергетикам советуют уволиться, чтобы помочь» — В Карагандинской области работники энергопередающей компании почти два года не получают зарплату. Владельцы предприятия требования работников игнорируют, а местные власти заявляют, что готовы помочь, но для этого люди должны написать заявления об увольнении по собственному желанию.

EHONEWS . KZ . «Казбек Бейсебаев: после выборов не исключено перераспределение полномочий в пользу парламента» — Действительно, в интересах власти надо было разделить протестный электорат и с этой целью можно было создать одну квазиоппозиционную партию. Но ничего не было сделано. Полагаю, что это также связано с наличием двух центров принятия решений. Акорда и Библиотека не пришли к единому мнению насчет новых партий и, видимо, решили оставить существующий статус кво. С другой стороны, они опасаются, что протестное движение может выйти из-под контроля. Поэтому решили не рисковать и ограничиться существующими шестью партиями.

MATRITCA . KZ . Нурлан МАХМУДОВ – «Быть или не быть этому правительству?» — По Конституции Правительство слагает полномочия перед вновь избранным Парламентом, и после выборов Аскар МАМИН со всем Кабинетом уйдут в отставку. Что дальше? Каковы шансы сохранить у действующего Премьера сохранить свой пост? Традиционно за это кресло соперничают лидеры всех политических групп, то есть, после выборов вполне ожидаем всплеск внутриэлитной борьбы. В этой ситуации наиболее разумным для Касым-Жомарта ТОКАЕВА может оказаться сохранить статус-кво и оставить действующего Премьера, чем пойти на уступку одной из групп.

REZONANS . KZ . «Коронавирус ставит вопросы к криминальной статистике» — Продолжившийся и во время летнего карантина быстрый рост тяжких и особо тяжких преступлений, прежде всего убийств, вполне ясно указывает на необходимость радикальной перестройки работы правоохранительных органов в условиях вполне вероятного введения очередного жесткого локдауна. Учитывая, что осенне-зимний карантин по срокам может реально совпасть с избирательной кампанией по выборам в Мажилис, назначенным на 10 января, такая ситуация ставит непростую задачу перед отечественными силовиками. Ведь одного пассивного патрулирования на улицах населенных пунктов явно недостаточно для того, чтобы сбить нарастающую волну тяжких преступлений, влекущую вполне естественный рост недовольства избирателей.

CAMONITOR . KZ . «Союз нерушимый. ЕАЭС: от противоречий – к консенсусу» — Евразийская интеграция остается приоритетным вектором международной политики Казахстана. Это в очередной раз в своем Послании подтвердил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Поставив задачу «более активно подойти к продвижению экономических интересов нашего государства на международной арене, прагматично и профессионально отстаивать национальные интересы», глава государства сделал акцент на необходимости использования во благо страны больших возможностей, связанных с ее участием в Евразийском экономическом союзе. Тем самым он поставил жирную точку в перманентно разгорающихся в нашем обществе дискуссиях относительно целесообразности членства Казахстана в ЕАЭС.

«Нужен ли Казахстану бренд «Астана» и стоит ли тратить на него десятки миллиардов тенге?» — Президентский профессиональный спортивный клуб (ППСК) «Астана», созданный почти восемь лет назад под патронажем Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», приказал долго жить. Недавно было официально объявлено о том, что он упразднен. За время существования этого «суперклуба» через него прошло в общей сложности примерно 700-800 миллионов – не тенге, а долларов! – фактически государственных средств.

CARAVAN . KZ . «Чтобы научить казахскому, учитель должен хорошо знать русский» — Преподаватель немецкого языка Толеу АЙМАГАНБЕТОВА приехала в столицу в 1999 году. Поняв, насколько актуальна проблема внедрения государственного языка, лингвист решила переквалифицироваться, и стала преподавать казахский — За годы советской власти у русскоговорящих казахстанцев мышление сформировалось на русском языке. А если педагог плохо владеет русским, у него не получится нормально выстроить коммуникацию, не то что донести пласт знаний.

CONTUR . KZ . «Новые тренды? Тяжкое житьё в элитном ЖК» — Происшедшая в разгар летнего карантина история с элитным ЖК Ремизовка в одноименном ущелье, некогда дачном рае алматинцев (теперь это городская территория, а не областная и там очень дорогая земля), что называется из ряда вон. Вселившись в 2019 и 2020 году жители в элитный ЖК в элитном предгорном районе Алматы (Бостандыкском) получили крайне неприятный сюрприз. У них нет чистой питьевой воды, да и для хозяйственных нужд эта вода не годится. Поступающая в роскошные квартиры вода гробит бытовую технику, она непригодна не для питья, ни для мытья. Более того – бывают перебои и с такой водой тоже. ТОО «Орхан» видимо просто не в состоянии дать жильцам качественную, настоящую питьевую воду. Потому что у них аврал, который неизвестно когда закончится…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Лабиринт без нити Ариадны» — Государство не придумало формулу, которая удовлетворяла бы интересам жителей многоквартирных домов. В закон 1997 года «О жилищных отношениях» много лет вносились поправки за поправками, но они не выполнили главной цели: не обеспечили механизм контроля собственника жилья над тем, как и на что расходуются его деньги. В законе 2019 года такого механизма тоже нет.

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