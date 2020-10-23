Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года — Жапаров

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года, сообщил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

«Все, что мы делаем, — во благо народа. Все требования народа, которые озвучивались 30 лет, обязательно будут выполнены. Если не будет препятствий, а они имеются, Конституция будет принята, как хочет народ. Выборы пройдут до марта. Парламент не будет сидеть до июня. Вчера во время принятия изменений закона было озвучено время до июня в качестве запасного варианта. Не паникуйте. Не верьте тем политикам, которые 30 лет только говорят, но ничего не делают», — заявил Жапаров на своем телеграм-канале в пятницу.

Как отмечается, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

21 октября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана на своем заседании постановила назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша нового созыва на 20 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков объявил, что уходит в отставку. По конституции временно возглавить страну должен был спикер Жогорку Кенеш – данный пост с 13 октября занимает Канат Исаев, следующим за ним в иерархии стоит премьер-министр. Исаев отказался возглавить страну и премьер-министр Жапаров заявил о том, что стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана. До этого сообщалось, что после действий нового премьер-министра КР Жапарова последовал отказ России финансировать Кыргызстан.

16 октября Жээнбеков официально сложил с себя президентские полномочия. Также стали известны предварительные даты проведения парламентских и президентских выборов – они запланированы на январь и декабрь.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой. Недействительным и признал результаты выборов и Центризбирком. В ночь на 6 октября бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и еще несколько политиков были освобождены протестующими.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны», однако 8 октября министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события в стране.

8 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.

9 октября Жээнбеков отправил правительство в отставку. Позже на территории Бишкека был введен режим чрезвычайного положения.

В этот же день – 9 октября Главы стран Центральной Азии сделали заявление по ситуации в Кыргызстане, в котором выразили серьезную обеспокоенность происходящим в стране.

9 октября стало известно, что сторонники самоназванного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова, который был освобожден 6 октября вместе с Атамбаевым, устроили провокацию на площади в Бишкеке, а неизвестное лицо даже стреляло в бронированную машину экс-президента. Позже Атамбаев показал свой обстрелянный автомобиль. 10 октября «Sputnik Кыргызстан» заявил о том, что изданию пригрозили расправой за отказ освещать митинг в пользу Жапарова. Также 10 октября появились сообщения, что спецназ пытается задержать Атамбаева в селе Кой-Таш – в итоге экс-глава Кыргызстана был задержан, а Жапаров, осужденный в 2018 году на 11 лет, де-факто стал премьер-министром, а 14 октября был назначен на пост главы кабмина официально.

Отметим, что 13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал легитимность главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и поддержал его действия.