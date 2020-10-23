Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 24 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 октября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 24 октября ожидаются низовая метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Ночью 24 октября в Актюбинской области, местами ожидаются осадки (снег, дождь), слабый гололед. Ветер южный, юго-западный, днем местами 18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«Ночью 24 октября в Кызылординской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Кызылорде ночью 24 октября ожидаются заморозки -1-3», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 95-100%.

«24 октября в Костанайской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный, южный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае днем 24 октября ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«24 октября в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.