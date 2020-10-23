Гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд — Токаев

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к делегатам VIII Съезда судей Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«В своем выступлении президент Казахстана подчеркнул, что в справедливом и законном осуществлении правосудия заинтересовано как государство, так и все общество. Глава государства отметил, что в условиях текущей пандемии судебная система страны прошла сложное испытание. По его словам, несмотря на карантин, вопрос обеспечения прав и свобод граждан с повестки дня не снят. Благодаря информационным технологиям удалось оперативно перевести судебный процесс в дистанционный формат, что стало разумной и оптимальной мерой», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, вместе с тем президент указал на ряд недостатков в работе правоохранительных органов и судов, которые стали очевидными во время пандемии.

Токаев напомнил о своем недавнем Послании народу Казахстана, в котором большое внимание уделено реформированию правоохранительной и судебной систем. По его мнению, процессы в судебной системе должны рассматриваться через призму интересов гражданина, предпринимателя и инвестора.

Глава государства считает, для достижения существенного прогресса в реформировании судебной системы необходимо заложить принципиально новые подходы, ориентированные на профессионализм судей, качество правосудия и судебного администрирования.

В своей речи Токаев обозначил ряд приоритетов, которые позволят достичь поставленных целей.

В качестве первой задачи глава государства назвал обеспечение прав человека и верховенства закона.

«Судейскому корпусу в каждодневной работе следует исходить из этих ценностей и принципов. Наши судьи должны следить за неукоснительным соблюдением прав человека. Казахстанским судьям необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию, совершенствовать подходы к работе, менять сложившуюся систему мышления. Для этого важно установить тесные контакты с международным судейским сообществом, учитывать актуальные международные тенденции в судебной сфере», – сказал президент.

Он отметил, что второй важный приоритет ­­­– это независимость судебной системы. Как подчеркнул Токаев, это непременное условие справедливого правосудия и повышения доверия граждан к судебной власти.

«Отечественные и международные эксперты считают, что судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий. Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться. Серьезная проблема – это зависимость судей от правоохранительных органов. Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения», – убежден глава государства.

Президент также обратил внимание на случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей.

«Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд. Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса», – заявил Токаев.

Глава государства назвал профессиональный судейский корпус решающим фактором всех судебных реформ. Как было отмечено в выступлении, в последние годы были повышены требования к кандидатам в судьи, внедрены современные инструменты отбора. Это позволило сильным юристам, видным ученым и правоведам-практикам стать судьями без опыта судейской работы. Как отметил президент, важную роль в реализации этой задачи сыграл председатель Верховного суда Жакып Асанов.

«Репутация судей должна быть безупречной, а процесс отбора кандидатов – прозрачным и публичным. В большинстве развитых стран требования к судьям настолько высоки, что даже незначительный проступок в прошлом может стать причиной отказа в должности. Считаю, что подобная практика должна применяться и в Казахстане», – сказал Токаев.

Глава государства также затронул вопросы оптимизации судебных процессов и внедрения бесконфликтных механизмов разрешения споров. Это позволит уйти от бюрократизации судебного процесса, когда чрезмерно регламентированные процедуры ведут к волоките и порождают в обществе справедливую критику. Поэтому, как полагает Токаев, необходимо оптимизировать судопроизводство, исключить ненужные процедуры и регламенты. ­

«Судебный процесс должен быть понятным и удобным. Граждане не обязаны разбираться во всех процедурных хитросплетениях», – сказал президент.

Резюмируя свое выступление, глава государства отметил, что при эффективном решении названных задач удастся добиться позитивных изменений в судебной системе и повысить доверие граждан к суду.