Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Метели и гололед ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-западе местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усилится ветер, на севере с низовой метелью. Лишь на юго-западе страны под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем +1+3, ночью -6-8.

В Алматы облачно, ночью небольшие осадки, туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью около 0.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области снег и дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Акмолинской области области дождь со снегом, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -6-11.

В Актюбинской области днем дождь, ночью дождь со снегом, гололед, ветер 18 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -1+4.

В Атырауской области дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Жамбылской области днем без осадков, ночью дождь и снег, гололед. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области дождь со снегом, туман, гололед, низовая метель. Ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -5-10.

В Туркестанской области днем дождь, ночью дождь без осадков. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Кызылординской области без осадков, заморозки. Днем +8+13, ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +3+8.

В Костанайской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -2-7.

В Карагандинской области дождь со снегом, низовая метель, гололед, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5 (на юге +8), ночью -4-9 (на юге 0).

В Алматинской области дождь со снегом, утром и ночью туман. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Мангистауской области без осадков. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Павлодарской области дождь со снегом, утром и ночью туман, гололед. Днем -1+4, ночью -3-8.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности и охлаждение водной поверхности, на отдельных горных реках Восточно-Казахстанской области будут наблюдаться подъемы уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.