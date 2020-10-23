Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Треть самозанятого населения Казахстана проживают в селах, сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«В селах сейчас проживает 33% самозанятого населения – 1,2 млн.человек», — сказал Даленов в пятницу на парламентских слушаниях по состоянию развития сел и перспективах их развития.

По его словам, сейчас на селе 50% хозсубъектов занимаются сельским хозяйством, 31% – в сфере торговли и услуг, остальные в других отраслях.

«Есть отдельные крупные села, такие, как Косшы, Бейнеу, экономика которых мало связана с сельским хозяйством», — добавил глава МНЭ.