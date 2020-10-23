В селах с потенциалом развития живет только 87% казахстанцев или 6,8 млн. человек – МНЭ

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В селах с потенциалом развития живет 87% казахстанцев или 6,8 млн человек, сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«Всего отобрано 3561 село с потенциалом развития: 1173 опорных и 2388 спутниковых, где проживает 87% сельского населения или 6,8 млн. человек, из них в опорных селах – 4,6 млн и в спутниковых – 2,2 млн человек», — сказал Даленов в пятницу на парламентских слушаниях по состоянию развития сел и перспективах их развития.

По его словам, с привлечением международных экспертов и с учетом мнения регионов разработана новая методика определения потенциала сел, в которой отражены новые критерии, такие как демография, валовая добавленная стоимость животноводства и растениеводства, занятость населения. При этом, улучшение демографии – это основной показатель качества жизни на селе. Применен кластерный подход, где села сгруппированы вокруг опорного села. Опорные села – это также центры оказания услуг для жителей спутниковых сел.

«В число спутниковых вошли также и приграничные села, расположенные на расстоянии около 25 км от госграницы и имеющие стратегическое значение», — добавил Даленов.