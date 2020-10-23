Надо ли подчистить «черные списки» банков?

Что будет, если подмоченную кредитную репутацию заемщиков банков отправят в историю?

Пробный шар запустил депутат Аманжан Жамалов, предложив простить все прегрешения непутевым заемщикам банков, которые с удовольствием берут кредиты везде, где только возможно, но погашают их нехотя, не вовремя или вообще забывают о них.

По официальным данным, сегодня 1,4 млн. человек имеют плохую кредитную историю. Индекс кредитного здоровья по итогам апреля (более свежих данных нет) составил 66 пунктов. Это означает, что доля «хороших» заемщиков достигает лишь 66%.

«Доля находящихся в дефолте выросла в апреле с 18,5% до 19,1%, в то же время количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры уменьшилось с 15,6% до 14,9%», — сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).

Почему клиенты уходят в онлайн-кредитование

Аманжан Жамалов объясняет, почему многим казахстанцам стало тяжело обслуживать свои займы. Не имея хорошей кредитной истории, они лишены возможности брать кредиты в банках и начинают кредитоваться в онлайн-компаниях, микрокредитных организациях, в ломбардах. И, конечно же, многие заемщики банков тоже попали в затруднительное положение из-за пандемии.

Аманжан ЖАМАЛОВ. (Фото parlam.kz)

Именно поэтому депутат предлагает, во-первых, установить одинаковые правила регулирования по одним и тем же финансовым продуктам для банков и микрокредитных организаций. Во-вторых, обнулить кредитные истории исключить из «черных списков» банков тех заемщиков, которые уже погасили свою задолженность. Это поможет клиентам вновь получить доступ к банковскому кредитованию.

По информации депутата, практически абсолютное большинство потребительских кредитов (98%) – это сумма до 3 млн. тенге. И следует провести реабилитацию в отношении именно этих займов с просрочкой свыше 90 дней.

«По таким кредитам нужно установить запрет на начисление вознаграждения и предоставить людям различные варианты погашения задолженности через отсрочку, рассрочку, снижение размера ежемесячного платежа, списание части процентов, пени и штрафов. В итоге участники этой программы должны получить полную реабилитацию своей кредитной истории», – предлагает Аманжан Жамалов.

Сейчас же, когда люди все чаще сталкиваются с отказами в банковском кредитовании из-за плохого кредитного досье, взрывной рост наблюдается в микро- и онлайн-кредитовании. Причем, в этих двух нишах процентные ставки порой превышают банковские в несколько раз.

Аманжан Жамалов подсчитал, что на 1 августа 2020 года среднемесячный объем потребительских кредитов от банков снизился почти на 30%, а кредиты от ломбардов и микрокредитных организаций дали прирост более чем на 20%.

«Я считаю, что государству необходимо принимать срочные меры, чтобы реально помочь своим гражданам и снизить кредитную нагрузку, не прибегая при этом к популизму и не привлекая бюджетные деньги», – заявил депутат.

Можно ли подчистить кредитную историю?

До сих пор подчистить или удалить кредитную историю было нельзя. Информация о допущенных просрочках остается в кредитной истории даже после оплаты. Если у заемщика плохая кредитная история по причине ранее допущенных просрочек, единственный путь улучшить, это – начать формировать новые положительные записи в кредитной истории. Первое кредитное бюро рекомендует улучшать свою кредитную историю, начав с оформления небольших кредитов, своевременно их оплачивать и таким образом улучшать свою кредитную историю. «Других способов улучшения кредитной истории не существует», — говорят в ПКБ.

Как таковых «черных списков» у ПКБ нет. И отказ банка в кредитовании с мотивировкой «Вы находитесь в «черном списке», связан не с наличием оного, а именно с негативной информацией, которая зафиксирована в кредитном досье.

«Кредитная история отражает платежную дисциплину заемщика за весь период действия кредита. Если по кредиту имели место просрочки, то в кредитном отчете информация о допущенных просрочках будет отражена. Если сведения о просрочке являются достоверными, то удалению они не подлежат», — отмечают специалисты и поясняют, что иногда заемщик может оспорить данные, которые содержатся в кредитной истории, когда произошла какая-то путаница, такие случаи редки, но они есть.

Кредитное досье: как сохранить кристально чистым?

Для заемщиков банков в 2020 году были установлены новые условия: оценка их платежеспособности стала более строгой, банки должны вести расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика. Так, если раньше на обслуживание кредитов заемщик должен был направлять не более 50% своих доходов (конечно же, официальных), то теперь, после выплаты ежемесячного платежа на него должна приходиться сумма в размере одного прожиточного минимума (ПМ), а как на каждого несовершеннолетнего члена семьи – половина ПМ. Сегодня банки запрашивают много информации о клиентах: данные о перечислении в пенсионный фонд, справки о доходах, о движении денежных средств на банковских счетах и пр.

Понятно, что клиенты с низкой платежеспособностью сразу же были отсечены от банковского кредитования. Свой вклад в рафинирование заемщиков вносит и требование безупречной кредитной истории.

Банки, как кредитные организации, безусловно, заинтересованы в расширении клиентской базы. Но увы, рынок слишком узкий и неоткуда брать новых клиентов, а старые со своими запросами постепенно перетекают в другие ниши кредитного рынка. Учитывая этот факт (ужесточение условий кредитования для банков и отсутствие таких требования для микрофинансовых и онлайн-кредиторов), логичным видится предложение депутата Аманжана Жамалова об унификации правил кредитования для всех кредитных компаний.

Однако подчистка кредитных историй – мероприятие спорное. Здесь важно специалистам взвесить все плюсы и минусы такой амнистии. Но в любом случае ситуацию с платежной дисциплиной заемщиков может улучшить иное построение банковских процессов. Кредитовать и обслуживать долг – только через личный банковский счет. И заботой клиента станет не обязательный ежемесячный визит к банкомату или в банк, чтобы внести кредитный платеж, а наличие денег на собственном счете к моменту списания этого платежа, который производится банком автоматически. Многочисленные форс-мажоры, опоздания по платежам, отсутствие времени в нужный день для похода в банк, бесконечные очереди в банковские отделения – все это уйдет в прошлое. А заодно перестанут страдать те клиенты, которые намерены брать кредиты в будущем.

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