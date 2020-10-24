От бывших владельцев авто требуют налог на транспорт – что ответил мажилису минфин?

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Представлен ответ министерства финансов Казахстана на запрос депутатов мажилиса о начислении налогов за транспорт бывшим владельцам автомобилей, передает корреспондент агентства.

«Рабочей группой по актуализации баз данных, в которую вошли представители МФ РК и других государственных органов, обработано более 25 млн сведений и актуализировано свыше 3,6 млн ошибочных сведений. Вместе с тем на сегодня остаются сведения, актуализация которых требует непосредственного обращения физического лица. В этой связи МФ РК совместно с государственными органами в мобильном приложении e-Salyq реализован сервис корректировки ошибочных сведений по объектам налогообложения, позволяющий в онлайн режиме подать заявление на корректировку в уполномоченный государственный орган», — сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на депутатский запрос.

По его данным, на сегодня через сервис корректировки поступило 7312 заявок на корректировку.

«В настоящее время ИС ИБД находится в опытной эксплуатации, ввод в промышленную эксплуатацию планируется в следующем году. В рамках опытной эксплуатации комитетом (государственных доходов, КГД – КазТАГ) МФ РК впервые проведено централизованное начисление налога на транспортные средства физических лиц за 2019 год, в результате которого поступили жалобы от физических лиц по начислению налога», — добавил министр.

Указанные жалобы, по его словам, можно разделить на две категории.

«Первая категория касается начисления налога по транспортным средствам, которые, по словам владельцев, были проданы пять и более лет назад, в том числе переданным по генеральной доверенности. Через сервис корректировки поступило 945 заявок или 13% по автомобилям, проданным в пять и более лет назад. В целях проверки обоснованности начисления налога КГД МФ РК по каждому такому случаю проводится сверка сведений совместно с КАП (комитетом административной полиции – КазТАГ) МВД. При этом наличие транспортных средств у данных лиц по сведениям КАП МВД подтверждается. Соответственно начисления, проведенные органом государственных доходов, не являются ошибочными, а также у органов государственных доходов нет законных оснований не проводить начисление налога», — пояснил Жамаубаев.

Как отметил глава минфина, согласно правилам регистрации механических транспортных средств по идентификационному номеру, право собственности регулируется Гражданским кодексом, по нормам которого п»ередача имущества другому лицу по доверенности не является отчуждением права собственности, а дает право другому лицу управлять (распоряжаться) данным автомобилем по дорогам общего пользования».

«Владельцам таких транспортных средств необходимо обратиться в уполномоченный орган для снятия их с регистрационного учета, так как любые регистрационные действия по снятию и постановке на учет транспортного средства производятся по заявлению автовладельца и при его непосредственном участии. Вместе с тем в настоящее время в рамках внедрения сервиса корректировки МФ РК совместно с КАП МВД проводятся работы для решения данной проблемы», — добавил министр.

Вторая категория, по его словмм, касается транспортных средств, которые проданы и сняты с регистрационного учета в 2020 году, однако их владельцам пришли уведомления о налоговой задолженности.

«В том числе через сервис корректировки поступило 6 367 заявок или 87% по автомобилям, проданным в 2020 году. В соответствии с налоговым законодательством налоговые органы производят исчисление налога в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть исчисление налога за 2019 год должно было быть произведено до 1 марта текущего года. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране в начале текущего года из-за глобальной пандемии было принято решение отложить начисление налога за 2019 год до августа текущего года. В этот период многие владельцы снимали с учета свои транспортные средства без оплаты налога за 2019 год, так как не имели возможности получить информацию об имеющейся задолженности по налогу транспортные средства за 2019 год», — отметил глава минфина.

Как заверил министр, во избежание подобных ситуаций в настоящее время минфин разрабатывает сервис, «который позволит автоматически рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за фактическое количество месяцев владения автомобилем при снятии с регистрационного учета, что в свою очередь позволит минимизировать риски неуплаты налогов при снятии с учета транспортного средства». Министр пообещал, что указанный сервис будет разработан до 15 ноября.

«Органами государственных доходов на постоянной основе проводится разъяснительная работа по исполнению налогового обязательства, в том числе публикация в средствах массовой информации для улучшения налоговой грамотности среди населения МФ РК продолжаются работы по дальнейшей цифровизации налогового администрирования и упрощения уплаты налогов», — заверил Жамаубаев.

Напомним, 23 сентября мажилисмены заявили о том, что казахстанцы вновь начали массово получать уведомления о налогах на транспорт, не принадлежащий бывшим владельцам. Как отметили депутаты, «машины, проданные 10-15 лет назад, сменили десятки хозяев, однако налоги и начисленная пеня по-прежнему приходят к первому владельцу». По словам парламентариев, «в результате обращений граждан за разъяснениями в налоговые органы образуются большие очереди, что чревато в период пандемии коронавируса».

«Все это не было бы так возмутительно, если бы не повторялось из года в год», — отметили члены нижней палаты парламента.