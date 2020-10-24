Надбавки медработникам будут выплачиваться до конца 2020 года – минздрав Казахстана

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Надбавки медицинским работникам будут выплачиваться до конца 2020 года, пообещали в министерстве здравоохранения Казахстана.

«С марта 2020 года по сегодняшний день медицинским работникам осуществлены стимулирующие выплаты на сумму Т84,4 млрд. Надбавки будут выплачиваться до конца года, на эти цели выделены средства в сумме Т136,8 млрд», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в субботу по итогам коллегии минздрава.

Говоря о задаче, поставленной президентом Касым-Жомартом Токаевым, по поэтапному повышению заработной платы врачей, начиная с 2020 года, и доведению ее к 2023 году до уровня два раза выше средней заработной платы в экономике, в МЗ РК заверили, что на повышение заработной платы 247 тыс. медработников в 2021 году предусмотрены расходы в объеме Т222,3 млрд, в 2022 году – Т361,7 млрд, в 2023 году – Т557,5 млрд.

«Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка Т561 тыс. тенге», — заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

Напомним, 30 марта президент Касым-Жомарт Токаев поручил оказать финансовую поддержку заразившимся КВИ медицинским работникам в размере Т2 млн, а в случае их смерти – выплатить компенсации их семьям в размере Т10 млн. 23 сентября депутаты мажилиса заявили о том, что исполнение поручения Токаева оказалось под угрозой срыва.

21 октября вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил о том, что с 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. При этом, он заверил, что надбавки за риск первой-третьей степени будут выплачиваться до конца 2020 года. 24 октября стало известно о том, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подтвердил планы по «приостановке» социальных выплат медицинским работникам за борьбу с COVID-19.