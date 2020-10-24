Сход 13 вагонов с рельсов с опрокидыванием произошел в Шымкенте, застряли 15 поездов

Новости 76 0

Шымкент. 24 октября. КазТАГ – Сход 13 вагонов с рельсов с опрокидыванием произошел в Шымкенте, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«24 октября в 2.31 в городе Шымкент на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов (вагоны пустые, состав из 21 вагона, стрелка №117) с опрокидыванием. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — сообщил в субботу официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Он уточнил, что происшествие повлияло на движение других поездов.

«По предварительным данным, стоят пять пассажирских и 10 грузовых поездов. В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО «КТЖ», три единицы восстановительных поездов со станций Шымкент, Арыс и Тараз. На месте происшествия работают шесть сотрудников ДЧС Шымкента и три единицы техники, 10 сотрудников ЛОВД станции Шымкент и одна единица техники. Планируется к 13.00 24 октября освободить один путь для движения поездов», — добавил Уали.

Похожие материалы:

  1. Парк стоимостью Т300 млн построят на территории полигона стройотходов в Шымкенте
  2. Пассажирские поезда в Казахстане могут приходить с задержкой из-за модернизации
  3. Пасмурная погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
  4. График движения пассажирских поездов изменился в Казахстане
  5. На две недели продлен карантин в Шымкенте