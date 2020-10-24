В Центризбиркоме Кыргызстана начались обыски по делу о массовых беспорядках после выборов

Алматы. 24 октября. КазТАГ – В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана начались обыски, сообщает 24KG.

«В Центризбиркоме проходят обыск и выемка документов. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦИК. По ее данным, в здании находятся сотрудники УВД Свердловского района. Ранее членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов вызывали в милицию на допрос», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным ряда кыргызских СМИ, обыски проходят по делу о массовых беспорядках, которые произошли после прошедших в начале октября выборов.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ИО президента Кыргызстана исполняет премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а также досрочные выборы президента.