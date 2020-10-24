Токаев выразил поддержку ООН

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Организации объединенных наций (ООН), сообщает пресс-служба Акорды.

«Мы несем непосредственную ответственность за сохранение и защиту основополагающих целей и принципов, закрепленных в уставе ООН. Позвольте мне заверить вас в твердой приверженности Казахстана предпринимаемым ООН действиям, направленным на обеспечение более устойчивого, безопасного и инклюзивного будущего», — говорится в субботней телеграмме Токаева на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю 75-летия организации.

Как отметил президент, «в этот момент государства, оглядываясь назад, могут с гордостью оценить впечатляющий путь непрерывного прогресса, которого ООН достигла за эти годы».

«Даже сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в здравоохранении, геополитике и экономике, ООН продолжает оставаться маяком надежды для миллионов людей, особенно представителей уязвимых групп», — отметил Токаев.

Он выразил полную поддержку стратегии и неустанным усилиям Гутерриша, направленным на повышение эффективности, подотчетности и согласованности системы ООН.

В заключение Токаев пожелал генсеку и всем сотрудникам ООН всяческих успехов во всех их благородных начинаниях.