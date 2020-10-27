Когда заработают столичные ТРЦ в выходные дни

Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Когда заработают столичные торгово-развлекательные центры в выходные дни рассказала главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

«Несмотря на профилактическую работу, субъекты предпринимательства продолжают не соблюдать правила, проводятся массовые мероприятия, нарушается график работы заведений. В это же время в городе увеличивается число заболевших. Это значит, что мы отходим от зеленой зоны. В том числе болеют дети как школьного возраста, так и до года», – сказала Пралиева во вторник.

Он отметила, что в столице наблюдается прирост заболевших. По ее мнению, это связано в том числе с грубым нарушением карантина как представителей МСБ, так и горожан, что может привести к повторной волне COVID-19.

«Каждый регион принимает решение на своем уровне. Мы также хотим, чтобы бизнес работал, понимаем, что это рабочие места, заработок, экономика. Но предприниматели со своей стороны должны соблюдать требования. В некоторых торговых центрах не соблюдают масочный режим, не проверяют температуру. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, наша общая задача – в первую очередь не допустить повторной вспышки заболеваний», – сказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

По итогам заседания было принято решение, что возобновление работы торговых центров в выходные по-прежнему будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе и соблюдения санитарных норм субъектами МСБ.

«Возобновление работы ТРЦ в выходные дни полностью зависит от готовности объектов к соблюдению всех санитарных норм. Сознательность каждого гражданина влияет на эпидемиологическую обстановку, поэтому настоятельно призываем всех жителей столицы строго соблюдать карантинные меры», — резюмируется в сообщении.