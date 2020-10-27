Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 28 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 октября в Акмолинской области ночью ожидается снег. Местами туман, гололед, метель. Ветер северо-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 28 октября ночью ожидаются туман, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 28 октября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«28 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 15-20, порывы 23 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром 28 октября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 15-20, порывы 23 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«28 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 28 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 28 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-100%.

«28-30 октября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Местами ожидается туман, гололед», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-95%.

«28 октября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде 28 октября ожидаются гололед, низовая метель», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.