Почти Т254 млрд кредитов выдали банки Казахстана малому бизнесу за сентябрь

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанские банки выдали субъектам малого предпринимательства за сентябрь Т253,9 млрд кредитов, заявляет Национальный банк.

За сентябрь банки выдали малому бизнесу Т253,9 млрд кредитов, что больше, чем в августе на 2,6%. Компаниям МСБ выдано Т226,4 млрд кредитов, а гражданам (ИП) – Т27,5 млрд, – следует из информации, размещенной на официальном сайте Нацбанка РК.

Компании малого бизнеса Алматы получили в сентябре Т176 млрд кредитов, столицы – Т14 млрд, Восточно-Казахстанской области – Т5,7 млрд, Карагандинской области – Т4,4 млрд, Западно-Казахстанской области — Т3,8 млрд, Шымкента – Т3 млрд кредитов.

Индивидуальные предприниматели (ИП) Алматы получили в сентябре Т4,8 млрд кредитов, столицы и Шымкента – по Т2 млрд.