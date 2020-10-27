Строительство трех водопроводов за Т14,5 млрд начато в 2020 году Казахстане

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2020 году начато строительство трех водопроводов общей стоимостью Т14,5 млрд, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«В 2020 году начато строительство трех групповых водопроводов общей стоимостью Т14,5 млрд: новое строительство групповых водопроводов в Макинске Акмолинской области стоимостью Т1 млрд и Жаныс би Актюбинской области – Т0,7 млрд, а также строительство новой ветки Эскулинского группового водопровода в Карагандинской области – Т12,8 млрд. Данные групповые водопроводы будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года», — сказал Мирзагалиев во вторник на заседании правительства.

По его словам, указанные водопроводы обеспечат водой 76,1 тыс. человек.

Глава МЭГПР сообщил, что до конца 2020 года будут введены в эксплуатацию групповые водопроводы: Каскеленский в Алматинской области, Талапский и Жиделинский в Кызылординской области, вторая очередь Пресновского в Северо-Казахстанской области и Жымпитинский в Западно-Казахстанской области.

В результате в 37 селах, в которых ранее не было качественной воды, как заверил министр, будут построены новые водопроводы, а 45,7 тыс. жителей будут обеспечены чистой питьевой водой.

МЭГПР РК, по данным Мирзагалиева, строит системы водоснабжения до границ населенных пунктов и является администратором бюджетной программы по строительству и реконструкции групповых водопроводов.

В настоящее время в Казахстане насчитывается 74 групповых водопровода общей протяженностью 15,5 тыс. км. Из них в республиканской собственности 37 групповых водопроводов протяженностью 13 тыс. км. Они, по словам министра, обеспечивают качественной питьевой водой 608 сел, 1,1 млн человек.

В 2019 году введены в эксплуатацию, по данным Мирзагалиева, групповые водопроводы Майский, Беловодский в Павлодарской области и Жайрем-Каражалский в Карагандинской области.