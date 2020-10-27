Отмена субсидирования на производство яиц привела к росту цен в РК на 30%

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Отмена субсидирования в производстве яиц привела к росту цен в Казахстане на 30%, заявил президент «Ассоциации яичных производителей Казахстана» Максим Божко.

«Результаты отмены субсидирования яйца: сокращение объема производства на 8% и рост цены на яйца — на 30%», — сказал во вторник Божко в ходе круглого стола альянса ассоциаций АПК Казахстана и народно-демократической патриотической партии «Ауыл» «Концепция новой программы развития АПК».

По его словам, объем производства яйца на птицефабриках в 2018 году составлял 4,34 млрд штук яиц, в 2019 — 4,26 млрд, за январь-сентябрь 2020 года — 2,95 млрд, что на 8% ниже чем за январь-сентябрь 2019 года.

С 2019 года экспорт снижается: в 2018 году экспортировано 565 млн яиц, в 2019 году — 425 млн, за восемь месяцев 2020 года — 160 млн яиц, отметил Божко.

Цена на пшеницу — основной компонент в себестоимости яиц, за последние три года, по словам президента ассоциации, выросла в два раза, а цена на яйца поднялась всего на 20%. Рентабельность птицефабрик упала ниже 0. Птицефабрики оставались на плаву в 2018-2019 годах за счет субсидий — от Т2-Т3 на яйцо. В конце 2019 года произошло сокращение уровня субсидии в два раза.

«Чтобы вернуться на объемы производства 2019 года понадобится до двух лет», — прогнозирует Божко.

По мнению Божко, основная проблема АПК — отсутствие стабильной рентабельности и высокие риски. Текущая система мер господдержки не гарантирует рентабельность бизнеса в AПК. Ассоциация предлагает финансовые средства направлять на сохранение долгосрочной кредитоспособности предприятий, в числе инструментов – сохранять гарантированный выкуп продукции в случае закрытия рынков и резкого снижения цен, обязательное возмещение убытков при ЧС и вспышках заболеваний, страхование, настройку субсидий на результат и товарные кредиты.