Слухами назвали в First Heartland Jysan Bank сообщения о покупке «АТФБанка»

Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Слухами назвали в АО «First Heartland Jysan Bank» сообщения о покупке «АТФБанка», передает корреспондент КазТАГ.

«Слухи не комментируем», — ответили в АО «First Heartland Jysan Bank» на просьбу КазТАГ прокомментировать возможную покупку АО «АТФБанк».

Информация о предполагаемой сделке по продаже АТФБанка Жусан банку распространяется в социальных сетях.

Согласно сообщениям, «АТФБанк» якобы продан за символическую Т1 и о возможной сделке скоро объявят.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что Национальный банк Казахстана зафиксировал самый низкий по банковской системе коэфициент достаточности собственного капитала (k1 и k2) АО «АТФБанк» на 1 сентября 2020 года – 0,103, хотя регулятор не указывал на невыполнение норматива достаточности минимального размера собственного капитала банка.