Актау. 27 октября. КазТАГ – Более 250 кг краснокнижной рыбы изъяли у подозреваемых в браконьерстве в Актау, сообщает «Лада».

«Инцидент произошел 25 октября примерно в 23.20. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» во 2 микрорайоне Актау была задержана автомашина марки «Лада 2113», — рассказали в департаменте полиции Мангистау во вторник.

Как уточняется, сотрудники природоохранной полиции обнаружили в салоне автомобиля 23 штуки рыбы осетровых пород, общим весом 65 кг. Тушки были упакованы в четыре мешка.

«По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами управлением полиции Актау проводится досудебное расследование. Осетр является рыбой, которая занесена в Красную книгу. Ловля такой рыбы запрещена законом страны», — сказал глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

Отмечается, что второй инцидент произошел на 43 км автодороги Актау-Каламкас 21 октября. Примерно в 07.30 полицейские остановили автомобиль марки ВАЗ-21115. При проверке салона автомобиля на заднем сиденье была обнаружена рыба осетровых пород, общий вес которой составил 196 кг в количестве 65 штук.

«Водитель автомашины будет привлечён к ответственности по данному факту», — отметил глава полиции.