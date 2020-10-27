Кто подставил президента?

Отмена компенсационных выплат медикам может обернуться громким политическим скандалом

Похоже, власть абсолютно не волнуют проблемы собственного имиджа – даже в канун парламентских выборов. Так обычно бывает в двух случаях: либо те, кто у руля, стопроцентно уверены в положительном для себя результате, либо у них просто нет денег на выполнение своих же обещаний. В нашем случае добавляется третий фактор – плохо скрытый саботаж поручений президента.

На днях руководство Минздрава объявило: государственный фонд социального страхования выплатит положенные компенсации 421 заразившемуся ковидом медику и на этом – все. С 20 октября прием заявок от заразившихся «короной» медиков прекращен. Аргументация «железная»: «В стране стабилизирована эпидемиологическая ситуация. Во всех регионах работают мобильные группы, пациенты обеспечены лекарствами на дому, проводятся онлайн консультации, что позволяет снизить нагрузку на стационары. Медработники в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты, более трехмесячный запас имеется во всех регионах». Помнится, что-то подобное мы уже слышали от прежнего минздравовского начальства ранней весной, когда «корона» еще толком не воцарилась на родных просторах…

Прозвучи такое где-нибудь в Новой Зеландии, еще летом отпраздновавшей победу над вирусом, никто бы и бровью не повел. Нам же до победы еще далеко – если санврачи не врут. У них, правда, как у юристов, три мнения на двоих. Главный санврач Ерлан Киясов уверял недавно: вся страна в благополучной зеленой зоне, один Восточный Казахстан в желтой. Что не помешало его алматинскому коллеге назвать ситуацию во вроде бы «зеленом» мегаполисе «напряженной», а главному санитару столицы и вовсе усилить в городе карантин…

Да и сам президент в начале октября на заседании межведомственной комиссии призвал готовиться ко второй волне эпидемии. Касым-Жомарт Токаев напомнил: нужно выплатить все положенные компенсации заразившимся на работе медикам и семьям умерших от вируса «без проведения подробных расследований». Что касается надбавок к зарплатам врачам и медперсоналу за работу непосредственно в «красной зоне» ковидных стационаров, они идут «по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле». — добавил он.

Казалось бы, что тут непонятного? Само упоминание о второй волне предполагает продолжение выплат – по крайней мере, до тех пор, пока не будет официально объявлено о полной победе над заразой. До сего дня таких объявлений не делали ни на международном, ни на местном уровне.

Но у чиновников своя логика. Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на брифинге в СЦК без тени смущения заявил: «При допущении заболеваемости на работе, меры поддержки впредь будут оказываться за счет средств медорганизации или профсоюзных организаций, также средств местных исполнительных органов». Уж лучше бы повторил крылатую фразу бывшего премьера России: «Денег нет, но вы держитесь»!

Можно предположить, что теперь – случись вторая волна не менее мощнее, чем первая – передовые силы «белохалатных войск» станут заложниками собственных главврачей и акиматовских бюрократов. И те, и другие, как показывает практика, приложат максимум усилий, чтобы или не заплатить за новые заражения (и, не приведи Аллах, смерти), или всячески затянуть и забюрократизировать процесс этих выплат. И никто, как водится, даже не вспомнит слова Токаева. А ведь президент ясно дал понять: акиматы отвечают только за надбавки к зарплатам медиков, а компенсационные выплаты – не их головная боль.

Вряд ли потенциальным героям «второй волны» стоит рассчитывать на упомянутые вице-министром «средства медорганизации». Большинство «обычных» клиник, переоборудованных на время пика эпидемии в ковидные, вынуждены были частично или полностью отказаться от плановых операций. А значит – получили намного меньше денег от Фонда медстрахования или даже не получили совсем. Откуда им теперь взять средства на компенсации заразившимся сотрудникам? Понятно, что разговор с ними у главврачей будет короткий: молчи о своих претензиях – или потеряешь работу! О помощи полумифических профсоюзов можно вообще не заикаться…

Словом, президент хотел как лучше, а получилось как всегда. Отмена обещанных им компенсаций из республиканского бюджета и неминуемый провал затеи с выплатами из местных средств ударят не по акимам и главврачам, более того – даже не по Минздраву. Все камни полетят в огород верховной власти. С момента провозглашения «слышащего государства» это может стать едва ли не самым громким политическим скандалом. Особенно если вспомнить высокую лексику Касым-Жомарта Токаева, к которой он неизменно прибегал, говоря о медиках во время ЧП и карантина. Нет сомнений: глава государства вновь использует ту же риторику, если вторая волна будет такой же, как первая или даже сильнее. Только как отзовется его слово на сей раз?

Учитывая приближающуюся электоральную кампанию, вопрос этот не кажется риторическим. Ведь речь идет по большому счету о доверии государству и его институтам. Если исполнительный орган – Минздрав позволяет себе произвольно толковать президентские поручения, а сам гарант спустя неделю после этого хранит молчание, то чего ждать от парламента – действующего или будущего? Таким (или подобным) вопросом уже задаются врачи. А завтра к ним вполне могут присоединиться учителя, социальные работники и другие бюджетники. Кто тогда обеспечит 10 января явку на избирательные участки? Ведь именно медики и педагоги традиционно играли в этом не последнюю роль.

Разумеется, выборы состоятся и именно с тем результатом, который ждет от них власть. Больше того, вполне вероятно, что результат этот просчитан и «нарисован» заранее. Но очевидно и другое: истории, подобные той, что произошла с выплатами компенсаций медикам, мягко говоря, не добавляют действующей власти в любых ее ипостасях главного – доверия общества. Явный дефицит этого доверия рано или поздно «выстрелит» — как то ружье над камином в заключительном акте пьесы.

Где гарантия, что после старта предвыборной агитации 10 ноября одна или даже несколько партий не поднимут вопрос о причинах отказа от компенсаций медикам? А заодно вспомнят про 150 с гаком миллиардов тенге, выделенных на доплаты и компенсации во втором полугодии. Не исключено, что кандидаты в узаконенную «парламентскую оппозицию» могут потребовать независимого аудита. А там и до громких коррупционных дел недалеко…

Да и вообще, ссориться с врачами – не самая дальновидная политика. Особенно в эпоху, когда эпидемии становятся глобальным долгоиграющим фактором. В Казахстане в последние годы устойчивый дефицит медицинских кадров, ежегодно более тысячи эскулапов покидают страну. Понятно, что уезжают не самые худшие. Еще 30 тысяч человек хоть и остались дома, но ушли из профессии. Эти удручающие цифры еще летом озвучил глава Республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев. Такими темпами недолго и вовсе потерять медицину как отрасль…

Словом, на месте наших медицинских начальников я вышел бы к народу и честно назвал автора «гениальной» идеи прекращения «ковидных» выплат, хотя их, вполне возможно, стоит искать повыше здравоохранительного ведомства.

Кто же в очередной раз подставил президента?

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.