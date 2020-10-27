Токаев поручил Омарову открывать новые рынки сбыта для отечественных аграриев

Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, сообщает Акорда.

«Глава государства заслушал отчет о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны и результатах деятельности министерства за девять месяцев текущего года. Министр сельского хозяйства сообщил, что с начала текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5% и составил Т4,4 трлн, а производство продуктов питания выросло на 3,5 % – до Т1,4 трлн. Он также проинформировал, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и в сферу производства продуктов питания увеличились более чем на 15% и суммарно превысили Т445 млрд», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, Омаров сообщил президенту о реализации политики импортозамещения. По словам министра, на сегодняшний день по шести товарным позициям сохраняется импортозависимость. Исполнение утвержденных правительством планов позволит решить проблему импортозамещения в течение трех лет.

Отмечается, что Токаева проинформировали о решении проблемы вспышки птичьего гриппа. По сведениям, которые представил министр, распространение этой болезни полностью остановлено, на контроле профильного ведомства находится вопрос выплаты компенсации за падеж птиц.

«Министр сельского хозяйства доложил о ходе подготовки Национального проекта развития агропромышленного комплекса на следующую пятилетку. Осуществление данного проекта позволит насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами», — пишет пресс-служба.

В завершение встречи глава государства дал Омарову ряд поручений, направленных на увеличение экспорта переработанной продукции, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, открытие новых рынков сбыта для отечественных аграриев и усиление контроля в сфере ветеринарии.