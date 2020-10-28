Кабмин присвоил новый статус Казахскому национальному аграрному университету

Алматы. 28 октября. КазТАГ – Правительство присвоило новый статус Казахскому национальному аграрному университету (КазНАУ), передает корреспондент агентства.

«Присвоить статус исследовательского университета некоммерческому акционерному обществу «Казахский национальный аграрный университет», — говорится в постановлении правительства.

Также кабмин утвердил программу развития КазНАУ на 2020-2024 годы.

Согласно утвержденному документу, к 2024 году планируется:

1) довести количество научно-инновационных проектов и программ, реализованных совместно с хозяйствующими субъектами до 45 единиц;

2) развивать предпринимательскую и экологическую культуру внутри университета (65% сотрудников и обучающихся будут вовлечены в развитие инноваций);

3) повысить мотивацию обучающихся и сотрудников к организации стартапов (количество стартапов довести до 22);

4) развивать бизнес-образование;

5) создать новые инновационные центры, фаблабы (англ. Fabrication Laboratory), зеленые кампусы;

6) интегрировать информационные ресурсы библиотеки университета в мировое информационное пространство, сформировав репозиторий трудов ППС;

7) усилить работу по коммерциализации результатов НИОКР, увеличив долю внедрения результатов инновационных проектов в производство от общего количества полученных патентов за год до 22%;

8) усилить работу по внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вуза в производство, увеличив долю до 40%.

9) увеличить количество научных проектов, выполняемых в рамках международного научно-образовательного сотрудничества в общем количестве реализуемых проектов, до 32;

10) усилить работу по интеграции с ведущими научными центрами, НИИ МСХ РК, довести количество совместных проектов до 22;

11) довести количество учебно-научно- исследовательских лабораторий до 28, международных 13, где соруководителями будут известные зарубежные ученые;

12) ежегодно проводить конкурс среди молодых исследователей и ученых на выполнение стратап-проектов на сумму не менее Т1 млн.

13) в целях повышения качества исследований, стимулирования интереса к результатам труда ученых университета и зарубежного научного сообщества, повышения публикационной и патентной активности профессорско- преподавательского состава, показателей цитируемости научных статей ученых регулярно проводить серии обучающих тренингов, семинаров с представителями научных баз Web of Science (Thomson Reuters), Scopus, Springer. Будет расширяться сотрудничество с ведущими научными организациями с привлечением их в научные проекты. О повышении международной коммуникации ученых свидетельствует тот факт, что в течение последних трех лет – более 60 их публикаций в признанных изданиях выполнено совместно с зарубежными соавторами из 16-ти стран.

«На основе реализации программы в КазНАУ будет создана уникальная научно-образовательная инновационная среда, в которой профессорско-преподавательский состав, ученые и обучающиеся обладают исследовательскими, инновационно-технологическими навыками, а также возможностями коммерциализации интеллектуальной собственности», — сказано в программе.

КазНАУ был создан в 1929 году как ветеринарный институт. Сейчас целями вуза называются: интеграция науки и производства, а также подготовка высококвалифицированных кадров через участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях и научно-технических проектах.

Учебное заведение расположено в Алматы.