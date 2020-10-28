Если доходы населения падают – есть в этом плюс

«Послание» Нацбанка: ситуация в целом некатастрофична

Базовая ставка в Казахстане останется на уровне 9%. Такое решение принял Национальный банк РК, считая, что неопределенность на основных мировых рынках и повышение вероятности реализации внешних рисков ограничивают потенциал снижения базовой ставки. А заодно мы получили подробный расклад экономической и финансовой ситуации в стране.

Инфляция: не все так плохо

Самая хорошая новость: второй месяц подряд наблюдается стабилизация инфляции. Правда, это обеспечивается за счет отрицательных факторов – из-за подавленного совокупного спроса, снижающихся реальных доходах населения и медленного восстановлении деловой активности.

И ожидания тревожные. В краткосрочной перспективе не исключено повышение инфляции, и факторы риска следующие: ухудшение эпизоотической ситуации (массовый падеж птицы в результате распространения птичьего гриппа), рост цен на бензин из-за замедления роста производства, активизации экспорта, рост тарифов на электроэнергию и ускорение роста цен на сахар в Российской Федерации.

На среднесрочном горизонте возможно появление грозовых облаков: ускорение инфляции из-за отложенного спроса, ожидаемого ухудшение текущего счета платежного баланса и отложенной консолидацию государственного бюджета.

«Показатели базовой инфляции стабилизировались. Базовая инфляция (без фруктов и овощей, коммунальных услуг (регулируемых), железнодорожного транспорта, связи, бензина, дизельного топлива и угля) составила 7,4% в сентябре (7,4% в августе), отклонение от фактической инфляции сократилось до 0,4 п.п. (в декабре 2019 года – разрыв 1,9 п.п.). Базовая инфляция – trimmed mean (общая инфляция за исключением 8% максимальных и минимальных изменений цен) и медианная инфляция в сентябре 2020 года демонстрирует более умеренную динамику – 6,1% (6,2% в августе) и 4,6% (4,5% в августе), соответственно», — поясняют аналитики Нацбанка РК.

Экономика: улучшение настроения

По итогам 9 месяцев 2020 года ВВП Казахстана сократился на 2,8%. Собственно, такими и были прогнозы. А все благодаря смягчению карантинных мер и государственной поддержке отдельных секторов.

«В сентябре положительный вклад внесли отрасли обрабатывающей промышленности (2,9%), сельского хозяйства (5,1%), строительства (24,2%), информации и связи (7,3%). В торговле впервые с марта зафиксирован рост на 2,7%. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности (-7,7%) и транспорта (-23,1%)», — отмечают эксперты.

Но в то же время настроение деловых кругов из отрицательной зоны уже переместилось в положительную (2%) – по идее, деловая активность должна показать дальнейший рост.

Инвесторы в шоке

«Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2020 года снизились на 4,9%, отражая эффект шока, вызванного пандемией коронавируса. Восстановление инвестиционной активности происходит в транспорте и профессиональной, научно-технической деятельности (с начала года рост на 5,7% и 57,1%, г/г, соответственно)», — отмечают аналитики центробанка.

Негативная динамика инвестиций сохраняется в горнодобывающей отрасли, где спад по итогам января-сентября углубился по сравнению с предыдущими месяцами (спад на 23%, г/г в январе-сентябре 2020 года). Падают инвестиции также и в других сферах, которые традиционно привлекали инвесторов – в торговле, строительстве и финансовой деятельности. Но «все остальные отрасли реального и государственного секторов демонстрируют рост инвестиций в основной капитал».

Богатым можешь ты не быть…

Благосостояние населения, увы, не улучшается. Рост реальных заработных плат замедлился. Реальные денежные доходы населения в августе 2020 года продолжили сокращаться, а в годовом исчислении уже уменьшились на 2,5%.

В январе-августе 2020 года в структуре номинальных доходов населения отмечалось снижение доли доходов от самостоятельной занятости и рост доли доходов от работы по найму и доходов в виде трансфертов. «Это сопровождается продолжением роста расходов республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение (в январе-августе 2020 года рост на 17,6%)», — резюме в текущих условиях более чем понятное.

Что будет с мировой экономикой?

В 2020 году мировую экономику, по оценкам МВФ, ждет отрицательный результат. Правда, в октябре фонд улучшил прогноз с -4,9% до -4,4%. При этом градус оптимизма по отношению к 2021 году несколько снизился – с 5,4% до 5,2%.

Оценки МВФ по росту экономик стран – основных торговых партнеров по итогам 2020 года улучшились. По экономике ЕС прогноз на 2020 год улучшен с -10,2% до -8,3%. На 2021 год снижен с 6,0% до 5,2%.

Перспективы восстановления связаны с неопределенностью на фоне роста числа заразившихся коронавирусом, а также отсутствием договоренности с Великобританией относительно будущих торговых отношений. Прогноз по экономике Китая в 2020 году улучшен до 1,9% (предыдущая оценка – 1,0%). В 2021 году оценка не изменилась – 8,2%.

Прогноз динамики экономики России на 2020 год также улучшен с -6,6% до -4,1%, при этом по 2021 году значительно ухудшен с 4,1% до 2,8%. «Ухудшение связано с увеличением налога на добычу полезных ископаемых, усилением санкционных и геополитических рисков и рисков, связанных с нестабильностью мирового рынка нефти», — поясняют в Нацбанке РК.

Спрос решает все

Ситуация на мировом рынке нефти складывается в рамках базового сценария $40 за баррель. Правда, мировой танкер покачивается на волнах предложения и спроса: в сентябре 2020 года цены на нефть марки Brent опускались ниже $40 за баррель, что было связано с повторными вспышками коронавируса в мире, а также ростом предложения нефти на мировых рынках.

Международные эксперты полагают, что наступает благоприятный период для нефти: по их мнению, в 2021 году спрос на нефть продолжит восстанавливаться. Рост предложения будет сдержанным и обеспечиваться, в основном странами вне ОПЕК.

Но, как и сейчас, риски будут присутствовать. Среди них: неопределенность в отношении пандемии COVID-19, восстановление добычи нефти в Ливии и в США, низкая дисциплина среди стран ОПЕК+.

Платежный баланс: красная зона

Уже по итогам 9 месяцев 2020 года Нацбанк РК ожидает переход текущего счета платежного баланса в отрицательную зону. А все – из-за ухудшения условий торговли в марте-апреле из-за снижения цен на нефть и объемов ее добычи. Пролонгированный эффект проявился как раз в третьем квартале.

«Отрицательный текущий счет платежного баланса будет обусловлен первым за последние 20 лет дефицитом торгового баланса, вызванным опережающим темпом сокращения экспорта над импортом», — констатируют аналитики финансового регулятора.

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