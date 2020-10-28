Корреспондент КазТАГа выпустила пособие для журналистов

Алматы. 28 октября. КазТАГ – Корреспондент агентства Мадина Алимханова выпустила пособие о том, как освещать митинги, сообщает мультимедийный портал Silk Road.

«Впрочем, книга будет интересна не только журналистам, но и всем казахстанцам с активной гражданской позицией, которые посещают митинги или сами организовывают их: Мадина Алимханова собрала в пособии новейшие правовые акты на эту тему», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, в электронном виде книга размещена на сайте adilsoz.kz в разделе «Библиотека» на русском и казахском языках. В бумажном виде пособие можно получить бесплатно в офисе Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз».