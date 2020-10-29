Страсти по Борату

Сетевые СМИ о фильме «Борат – 2», который оскорбил казахов

«Кадырбаев: «Борат-2» — это лайтовая версия того, что реально происходит внутри Казахстана» — Казахстанский кинокритик Карим КАДЫРБАЕВ считает, что «Борат-2» — это лайтовая версия того, что реально происходит внутри нашей страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook 23 октября.

— «Судя по всему, я был первым, кто в Казахстане посмотрел «Борат 2».

Я понимаю, что недовольных будет очень много. Но у Коэна получилось еще более злободневное кино, которое поднимает болезненные вопросы, центральный из которых — права женщин.

В отличие от первого фильма, здесь более структурированная драматургия, в которой провокация уходит на второй план, а на первый выходит взаимоотношения Бората с его дочерью. И если посмотреть картину, держа в голове, например, реальное шоу на «31 канале», где девушек пытались примирить с насильниками, ролик, где женщина на каком-то тое говорит, что-то типа «Женщина, которую не бьет муж — не женщина», тысячи закрытых дел о бытовом насилии или истории о том, как женщин в наших регионах по-прежнему воруют для замужества, а родители не разрешают им вернуться с аргументом, типа «Ты нас позоришь», то понимаешь, что «Борат 2» — еще лайтовая версия того, что реально происходит внутри нашей страны.

И да, это сатира. А сатира — инструмент очень острый, который в неумелых руках, может поранить и даже убить.

Понимаю, что этот пост вызовет шквал негодования (к слову, уже пытались угрожать), но, черт возьми, я очень хочу, чтобы заложенные Коэном мэсседжи дошли до каждого», — написал Кадырбаев.

«Казахстанский МИД – о «Борат 2»: Протест бессмысленен» — В Министерстве иностранных дел РК отреагировали на обращения граждан республики по поводу выхода фильма «Борат 2», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на МИА «Казинформ».

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана заявили, что фильм «Борат 2» – это коммерческий проект. Авторы фильма провоцируют официальный протест властей РК, что станет лучшей рекламой фильму.

«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма. Получение сверхприбыли подталкивает авторов к продолжению фильма. По сути фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», – заявили в МИД РК.

Напомним, 23 октября вышел «Борат 2». Фильм является продолжение первой части, в нем Саша Барон Коэн играет казахстанского журналиста. Буквально накануне этой даты, 22 октября, в рамках рекламной кампании нового фильма в австралийском Сиднее была установлена статуя персонажа Бората САГДИЕВА из фильма «Борат». Здесь же прошел парад двойников Бората с большим количеством казахстанских флагов. Они устроили поклонение статуе и танцевали вокруг флагов Казахстана.

Земфира ЕРЖАН – «Борат – жалкий, голый, лишенный разума» — В своей книге «Закат Западного мира» (1918 г.), которая не совсем корректно переведена на русский как «Закат Европы», немецкий философ Освальд ШПЕНГЛЕР, рассуждая о гибели западной культуры, назвал конкретную дату – 2000 год. Концепция Шпенглера опирается на представление о том, что каждая культура существует подобно живому организму и уходит с исторической арены, достигнув старости. Период старческой «деменции» культуры он связывал с понятием цивилизации.

Цивилизация, по Шпенглеру, выражается в забвении духовности, индивидуальности и, соответственно, в агрессивном и массовом росте низовых балаганных форм развлечений. Те, кто видели хотя бы минуту выступления в шоу Саши Барона КОЭНА, где он размахивал сковородкой и изображал из себя якобы казахстанского журналиста, будут, скорее всего, тут же ангажированы в число поклонников давней и уже изрядно подзабытой шпенглеровской теории.

Безусловно, нам вовсе не очевидно, на каком культурном багаже вырос оскорбительный для казахстанцев флешмоб «Бората-2» с нашим национальным флагом. Мы можем только строить догадки. И первая из них связана с озвученным выше предположением о том, что пляски обнаженных людей вокруг флага взяты из арсенала архаичных ритуалов, имеющих целью целенаправленное магическое воздействие на унижаемый символ.

Почему вообще началась, а ныне продолжается, эта боратовская вакханалия? Чем современный Казахстан навредил Австралии? Чем – Израилю? Чем – Великобритании? Рекламные акции фильма «Борат -2», растиражированные по всеми миру, прошли в Австралии и Великобритании. Казахстанцы, как вещает Коэн, считают, что Ухань расположен в Израиле. (Замечу, что казахстанцы скорее перепутают Актау и Атырау, но вряд ли – Ухань с Израилем.) Зачем была устроена эта масштабная превентивная дискредитация имиджа целой страны? Для чего?

И все же, что должны вынести казахстанцы из состоявшихся антиказахстанских акций? Думаю, главным образом то, что у нас нет никого, кроме нас самих, нашей славной истории и того будущего, которое состоится, только если мы перестанем быть столь доверчивыми и открытыми остальному миру, у которого, как оказалось, есть свои (не самые приятные для нас) планы на нашу жизнь.

Александр ГРИГОРЯНЦ — «Политики-педофилы, теории заговора о коронавирусе и феминизм: кого больше оскорбил «Борат-2» — США или Казахстан» — 23 октября в мире состоялась премьера широко обсуждаемой и скандальной комедии «Борат-2». Продолжение комедии, в которой Саша Барон КОЭН играет казахстанского журналиста Бората САГДИЕВА, повествует о том, как главный персонаж вновь отправляется в США, для того чтобы презентовать свою дочь вице-президенту США Майклу ПЕНСУ.

Как и в первой части, в этом фильме есть много поводов для оскорбления чьих-либо чувств: Коэн смеется и над американскими политиками, и над сексистскими стереотипами, и над пандемией коронавируса. А по мнению многих наших соотечественников, эта скандальная комедия в очередной раз жестоко оскорбила Казахстан и опозорила страну на весь мир.

Выход второй части фильма сопровождался большой шумихой в соцсетях. Многие наши соотечественники активно выступали против релиза этого фильма и даже пытались его запретить. Не так давно казахстанцы запустили хэштег #cancelborat и даже выходили на акции протеста против творчества Саши Барона Коэна. А криминальный авторитет из Казахстана даже пообещал найти американского актера и «преподать ему урок» за оскорбление своей родины.

Однако даже сам актер неоднократно заявлял, что его фильмы направлены на высмеивание американского общества с тамошними стереотипами, чванством и глупостью. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, какую страну больше оскорбил Саша Барон Коэн в своем новом фильме.

Стоит отметить, что демонстрации Казахстана как страны в фильме уделяется не так много времени. Обстановку в «Боратовском Казахстане» нам показывают только первые шесть минут экранного времени. И рисуется она как типичное село, коих в том же СНГ навалом: множество маленьких грязных, разбитых деревянных домиков, отсутствие нормальных дорог, необразованные местные жители.

Завязкой для «Бората-2» становится желание вымышленного лидера страны поднять уроненный престиж. Чтобы восстановить утраченное, он возвращает из рудников сосланного туда Бората Сагдиева и вновь отправляет его через океан в «Асашай». Его цель — принести в дар вице-президенту Майклу Пенсу самого популярного порноактера и министра культуры — обезьяну Джонни.

Абсолютно никакого, даже отдаленного сходства с реальным Казахстаном здесь не прослеживается. Упоминание страны встречается еще несколько раз на протяжении фильма: короткая вставка в середине фильма на несколько минут и в последние 15 минут фильма, где по сюжету Казахстан становится страной, пропагандирующей феминизм, после того как выясняется, что коронавирус был распространен местным премьером. Но на фоне издевательств над ситуацией в США все это выглядит совершенно безобидно.

Когда речь заходит о презентации современной Америки с ее устоями, культурой и политической ситуацией, Коэн высмеивает это максимально агрессивно. В «Борате-2» он исследует три важнейшие темы современности: выборы президента в США, эпидемию коронавируса и феминизм.

В западном обществе комедия встречена довольно тепло. Многие отмечали, что вторая часть получилась гораздо смешнее первой, а некоторые утверждали, что это, может быть, самый главный фильм 2020 года, который в точности описывает сложившуюся в мире ситуацию.

Гульжан ЕРГАЛИЕВА – «Борат – наш брат!» — Посмотрела Бората-2 и ‘разочаровалась’! Разочарование не от фильма и не от автора Саши Коэна, а от нашего пипла, который поднял ‘бурю в стакане’. Даже близко нет ничего, что могло вызвать столько ойбаев, вплоть до требований от МИДа послать Ноту протеста, правда непонятно кому и за что.

Скорее всего те, кто развел ‘патриотическую’ бучу про флаг и негодяя Саши Коэна, либо вообще фильм не смотрели, либо в силу казакпаизма не врубились в его смысл (как кумысный патриотизм в жанре а-ля Тлеухан).

На самом деле фильм не про казахов, а про администрацию Трампа и общеизвестные проколы и провалы в их правлении. Просто Борат, как наивный, зашоренный, темный продукт назарбаевской власти, выступает в качестве сюжетной линии для большего гротеска образа трамповщины (типа одного поля ягоды).

И все же здесь Борат уже другой в отличие от безбашенного Бората-1. Борат-2 превращается в трогательного отца, которому Америка помогла открыть глаза на свою дикую дочь, преображенную в феминистку в американской обстановке.

Не все так плохо кончается для Бората. А значит и для казахов в образе уже знаменитого на весь мир журналиста из Казахстана.

Так что не стоит поднимать пыль в степи, казахи! А не то мы действительно обратимся в Боратстан…

Мирас НУРМУХАМБЕТОВ – «Не смотрел, но осуждаю?» — В конце прошлой недели состоялась-таки премьера фильма малоизвестного у нас режиссера Джейсона Уолинера «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана». Сам сиквел и, большей мере, его широкая реклама вновь (предсказуемо) разделила наше общество. Но о чем сам этот фильм? Чего не понять в нем американцам и что трудно будет уловить нашим гражданам?

Действительно, для широкого мирового зрителя понятно – второй «Борат» является неким антирекламным предвыборным роликом. Относительно выборов президента США, естественно. Кроме этого, как ясно даже диванным кинокритикам всех стран и народов, Саша-Борат высмеивает пуританизм, теорию заговора вокруг Ковида Девятнадцатого, обамофобию, отрицание Холокоста и так далее. Более дотошный зритель увидит и другие «смысловые нагрузки». Однако только ли в этом дело?

В любом случае, интерес к нашей стране вновь возрос, люди во всем мире стали «гуглить» Kazakhstan, чтобы н всякий случай убедиться, что наших женщин не содержат в клетках и что узбеки в казнях государственных преступников не участвуют. Правда, по ходу они могут узнать, что невест у нас могут украсть, а политические заключенные в нашей стране все же существуют, но это же мелочи. Можно было убедиться в растущей популярности по увеличившемуся потоку интуристов в РК (в прошлый раз только из Великобритании количество туристов возросло в 10 раз!), но пандемия и нехороший образ Казахстана по части эпидемиологической ситуации отпугнут даже любителей экстрим-туризма.

Мерей СУГИРБАЕВА – «Иск на «Бората-2» как проявление казахстанских комплексов» — «Борат» оскорбил 90% казахов плюс 10% неказахов. В сумме 100% всех казахстанцев», — заявил в конце прошлой недели известный юрист Жангельды СУЛЕЙМЕНОВ, имея в виду фильм «Борат-2», вышедший 23 октября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

26 октября Жангельды Сулейменов сообщил, что подал иск в суд на название фильма — Не все знают, что новый фильм называется «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана», — заявил юрист.

Казахстанский скрипач-виртуоз Марат БИСЕНГАЛИЕВ, лично знакомый с семьей Коэнов, именно так и считает – нужно дать возможность создателям картины выгореть — Образ Бората — вовсе не глумление над казахским народом, это своего рода инструмент для выявления тупого, чванливого превосходства тех же американцев над остальным миром, в том числе и над бедным Казахстаном, — говорит он. — Это то, что в Казахстане никто не понял, — ни истеблишмент, ни народ. А жаль. Насколько я понял, что в новом фильме опять будет высмеивание американской реальности с использованием образа тупого казахского журналиста.

Политолог, экс-дипломата Казбек БЕЙСЕБАЕВ, считает, что вся проблема в том, что большинство людей, осуждающих Борат-2, не смотрели фильм, но стали жертвой компании в социальных сетях, судя по которой этот фильм оскорбляет народ Казахстана.

— На самом деле ничего такого в фильме нет. Наша страна упоминается в фильме через фамилию нашего Первого президента: премьер-министр Назарбаев отправляет журналиста Бората Сагдиева в Америку с заданием – подарить вице-президенту Майклу Пенсу обезьяну. Когда журналист возвращается домой, то узнает, что Назарбаев передал в США подарок с подвохом – заразить весь мир коронавиурсом. Тем самым премьер отомстил за первый фильм – за «Бората», из-за которого над Казахстаном смеялся весь мир. С упоминания фамилии Назарбаев фильм и начинается и ею же заканчивается. Другой знаковый персонаж картины – Нурсултан Туякбаев. Якобы, когда Борат уехал в Америку, его жену чуть не забрал этот самый Туякбай. Еще один момент, который указывает на то, что «Борат-2» имеет отношение к Казахстану, — упоминание про двух коров: создателей картины явно консультировал человек, который хорошо знает казахстанские реалии. Да, там есть сцены с демонстрацией половых органов и с фривольными разговорами, но это, на мой взгляд, никак не задевает нас, как народ . Как говорится, каждый воспринимает это в меру своей испорченности. Вот и весь сюжет фильма.

Однако некоторые люди, подогретые, повторюсь, провокационными вбросами в социальные сети, не видя картины, действуют по принципу – «Пастернака не читал, но осуждаю».

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