Токаеву доложили о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарью, сообщает Акорда.

«Главе государства заслушал информацию о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса. Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на пяти платформах ведется работа по созданию вакцин от COVID-19. Разработанная институтом инактивированная вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и прошла первый этап клинических исследований. В настоящее время в Национальном научном центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина против коронавирусной инфекции одобрена ВОЗ и успешно прошла клинические исследования. Материалы этой вакцины находятся в «Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

Отмечается, что Токаеву также рассказали о строительстве на территории НИИ завода по выпуску отечественных иммунных препаратов. Проектная мощность завода составит 60 млн доз вакцин в год, что позволит не только охватить отечественный рынок, но и осуществлять экспортные поставки.

«Президент поддержал предложение по увеличению объема строительства жилья для сотрудников института. На встрече также обсуждались вопросы увеличения заработной платы ученых, привлечения молодых специалистов, а также внесения понятия «временная регистрация вакцины» в нормативно-правовые акты», — пишет пресс-служба президента.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросу разработки отечественных вакцин.