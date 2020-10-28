«Стратегия-2050 устарела? 10 факторов, которые заставят Казахстан меняться». «Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Где логика?». «Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?». «Доллары теперь текут на юг»

Сетевой Казахстан 28 октября 2020г.

IA — CENTR . RU . Санжар БОКАЕВ – «Стратегия-2050 устарела? 10 факторов, которые заставят Казахстан меняться» — Как нередко показывает история, лидирующие позиции в глобальной экономике и политике занимают только те страны, чья внешняя и внутренняя политика подкреплены эффективной государственной стратегией. Крупнейшая на сегодня для РК – «Казахстан-2050» – была представлена еще в 2012 году, между тем, произошло в мире произошло немало изменений. Что может заставить Казахстан изменить свое видение будущего?

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Где логика?» — Кадровые рокировки тянутся в министерствах вот уже несколько недель. Ничем непримечательные, непубличные и неизвестные лица получают престижные чины и кресла вице-министров. Так, всего за две недели ряды госслужащих пополнились сразу четырьмя заместителями министров. Похоже, поручение Президента чиновники понимают по-своему: вместо увольнений вчерашним ответственным секретарям дают новые позиции, вместо сокращения госаппарата появляются новые должности. О саботировании прямых поручений главы государства – материал Azattyq Rýhy.

FORBES . KZ . «Как американцы попались на уловку Мухтара Джакишева» — Экс-глава НАК «Казатомпром» Мухтар ДЖАКИШЕВ рассказал о том, как в Казахстане возродилось производство бериллия, благодаря чему компании удалось выйти из-под квотирования на свою продукцию и антидемпинговых законов, инициированных американскими промышленниками и политиками, а также о том, могут ли отечественные бизнесмены внедрять на своих предприятиях философию кайдзен.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?» — В последнее время часто озвучивается тезис о том, что все ошибки, мол, допустило прежнее руководство министерства, а новое — оно хорошее и талантливое. Начнем с того, что не такое уж оно и новое. Алексей ЦОЙ с 2014 по 2019 работал вице-министром здравоохранения и социального развития, а затем вице-министром здравоохранения. Марат ШОРАНОВ в 2013-2015 гг. был директором департамента стратегического развития и департамента стандартизации медицинских услуг Минздрава. Ажар ГИНЯТ (Тулегалиева) с 2010 по 2017 гг. работала директором департамента организации медицинской помощи, директором департамента социальных услуг и вновь директором ДОМП. Асем НУСУПОВА уже была вице-министром здравоохранения в 2007-2008 гг. Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА с 2013 по 2020 гг. была председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ…

INFORMBURO . KZ . «В Казахстане не хватает 12 тысяч медработников. В чём причина дефицита кадров?» — Гендиректор Республиканского центра развития здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ рассуждает, что нужно делать правительству для повышения имиджа медработников. Ещё один немаловажный фактор – изменение подхода в подготовке кадров. Необходимо усилить практическую составляющую в программах подготовки медицинских кадров. Нужно ужесточить требования к организациям, реализующим программы по медицинским специальностям, в части ресурсного и кадрового обеспечения.

TIME . KZ . «Полный пенсион» — В последнее время вокруг пенсионной системы Казахстана много споров о том, как ее улучшить. Больше всего, конечно, обсуждается вопрос о возможности использования пенсионных накоплений гражданами досрочно — на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в доверительное управление. Однако есть и множество других не менее актуальных и любопытных аспектов: снижение или увеличение пенсионного возраста, возможность досрочного выхода на пенсию при достижении определенной суммы накоплений и многое другое. Об этом корреспондент побеседовал с председателем совета Ассоциации финансистов Казахстана Еленой БАХМУТОВОЙ.

«Правила въезда, или Гугл вам в помощь!» — Со вчерашнего дня, 27 октября, все без исключения отправляющиеся в Казахстан международными авиарейсами граждане обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них COVID-19. В противном случае и иностранцы, и соотечественники не должны допускаться к посадке в самолет. Пассажирам, уже имеющим на руках авиабилеты в Казахстан на даты после 27 октября, власти рекомендуют в срочном порядке сдать тест на коронавирус. По просьбе “Времени” указанное решение прокомментировал главный санитарный врач страны на транспорте Садвакас БАЙГАБУЛОВ.

«Кабмин ждёт занятная работа» — Масштабного сокращения работников в период пандемии не произошло. Во втором и третьем кварталах этого года уровень безработицы находится на приемлемом уровне — 5%. По программе “Дорожная карта занятости” в этом году трудоустроились 202 тысячи казахстанцев, а средняя их зарплата составляет 130 тысяч тенге. О том, как будут решать проблему занятости населения в 2021 году, обсудили во вторник на заседании правительства.

KURSIV . KZ . «Как прожиточный минимум рассчитывают в Казахстане» — Почему методику расчета этого показателя нужно изменить – аргументы экономистов. В России правительство отказалось от расчета стоимости потребительской корзины – именно на основе этого показателя в РФ устанавливали прожиточный минимум. Теперь российский прожиточный минимум определяется исходя из медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В Казахстане методика расчета прожиточного минимума остается привязанной к потребительской корзине, которая не удовлетворяет реальных потребностей среднестатистического казахстанца.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Доллары теперь текут на юг» — Инвестиционный бум в Шымкенте и Туркестанской области повлек за собой значительное изменение их позиций на рынке наличной иностранной валюты Казахстана. Удивляет другое – то, с какой быстротой в последнее время набирают обороты с наличной инвалютой в этой области и Шымкенте, тогда как ранее официальная статистика традиционно относила их к беднейшим регионам страны. Ведь такой тренд обычно указывает на расширение сектора «теневой» экономики, обслуживаемого в значительной степени расчетами в инвалюте, а также на растущие объемы отмывания теневых доходов для последующего вывода из Казахстана.

365 INFO . KZ . «К 2030 году русских в стране практически не останется» — По мнению политолога Асхата КАСЕНГАЛИ, уехать или остаться – демократический выбор каждого. Но очень хорошо, что страну покидают молодые славяне, пишет Адырна — По результатам переписи 2009 года, в Казахстане доля русской диаспоры составляла 19%. Сейчас, скорее всего, она будет в диапазоне 12-15%. Потому что по демографическому росту первое место занимают узбеки, на втором месте казахи. А рост славян очень низкий. Таким образом, к 2030 году доля русского населения в Казахстане может уменьшиться минимум до 10%.

AZATTYQ . ORG . ««Запрещают, потому что боятся». Быть или не быть митингам 31 октября?» — Активисты в городах Казахстана обращаются в акиматы с заявками на проведение митинга 31 октября. Они выступают за политические реформы и прекращение репрессий. Однако акиматы не разрешают митинги под самыми разными предлогами. Исключением стал лишь акимат Алматы, который согласовал мирное собрание.

««Задыхаемся от густого дыма». В Алматы дома для молодых семей построили возле ТЭЦ» — Алматинцы, получившие квартиры по программе поддержки молодых семей, задыхаются от дыма ТЭЦ. Целый микрорайон находится в санитарно-защитной зоне. В департаменте экологии считают, что эти дома были построены «с грубым нарушением закона». В акимате города не согласны с этими доводами.

CARAVAN . KZ . «От брани с гражданином до попытки убийства: какие казахстанские акимы зачастую ведут себя не лучше бандитов» — Какие главы городов и регионов нашей страны, являясь высокопоставленными чиновниками, позволяли себе по-хамски взаимодействовать с рядовыми гражданами и как такие конфликты даже приводили к попыткам расправы.

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