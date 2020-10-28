До 90% от сумм госзаданий иногда «уходят» субподрядчикам – мажилисмен

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. До 90% от сумм госзаданий иногда «уходят» субподрядчикам, заявил депутат мажилиса Омархан Оксикбаев.

«Правильно говорят, даже не 70%, иногда 90%, уходит субподрядчиком, потому что нет ограничений в законодательстве», — сказал Оксикбаев в среду в ходе обсуждения в мажилисе законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

По его словам, в республиканском бюджете формирование госзадания – это большая проблема.

«В республиканском бюджете на 2020 год запланированы Т541 млрд по госзаданиям. Это та сумма, которая идет адресно, без всяких госзакупок, напрямую. Естественно, в большей части ее использования она непрозрачна», — сказал депутат.

Рост объемов госзаданий против 2018 года составил, по его данным, 29%.

«Этот безграничный рост приводит к тому, что бюджет теряет свою прозрачность и контроль за его эффективностью усложняется. В связи с этим мы ввели такую норму – 50%, чтобы ограничить передачу этих средств субподрядчикам. Все-таки, полностью ограничить это невозможно, поскольку есть некоторые работы, специфические по исполнению», — добавил Оксикбаев.

«У нас есть еще другая проблема: часть этих сумм, особенно касающаяся услуг, уходит иностранным компаниям. Это ограничивающая норма в законопроекте даст повысить эффективность использование этих средств – это первое. Второе – ограничение передачи этой суммы (50% – КазТАГ) позволит придать прозрачность, поскольку субподрядных организаций будет меньше и контроль за эффективностью этих средств увеличится. Следующая норма: мы, помимо этого, повысили ответственность администраторов бюджетных программ, которые будут теперь нести ответственность за формирование стоимости и сумм, передаваемых по госзаданиям», — резюмировал Оксикбаев.